Технолог Андреанова: защитить хлеб от плесени поможет пакет с отверстиями

Как передает NEWS.ru, Андреанова посоветовала не покупать хлеб про запас, чтобы не хранить его долго. По ее словам, такой продукт лучше хранить в деревянной или эмалированной посуде или в специальном контейнере, а емкости нужно мыть горячей водой с мылом или пищевой содой по крайней мере раз в неделю.