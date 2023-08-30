Технолог Андреанова: защитить хлеб от плесени поможет пакет с отверстиями

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Как передает NEWS.ru, Андреанова посоветовала не покупать хлеб про запас, чтобы не хранить его долго. По ее словам, такой продукт лучше хранить в деревянной или эмалированной посуде или в специальном контейнере, а емкости нужно мыть горячей водой с мылом или пищевой содой по крайней мере раз в неделю.
Также, отметила эксперт, хлеб надо класть в хлебницу сухим при комнатной температуре, предварительно вынув из пакета и оставив примерно на час на столе. Она рекомендовала бездрожжевые сорта.
«Свежий хлеб слегка подсушите. Можно на пару минут положить в духовку, это избавит его от бактерий», — заявила Андреанова.