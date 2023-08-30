Tele2 выяснила, в каких районах Нижнего Тагила живут самые активные data-пользователи

Мобильный оператор Tele2 продолжает улучшение технической инфраструктуры в Нижнем Тагиле. Так, в июле качество связи улучшено в Ленинском и Тагилстроевском районах, а потребление трафика в каждом жилом комплексе теперь сопоставимо с просмотром более 200 фильмов в формате HD в день.

В Нижнем Тагиле улучшено качество сети в районе торгового центра «Квадрат» на улице Пархоменко. Благодаря этому местные жители получили возможность быстрее загружать видео высокого разрешения и другие файлы. После проведения работ на этой территории, объем трафика, загружаемый в сутки, стал равен 208 фильмам в формате HD. Улучшение качества связи в районе торгового центра «Феникс», рядом с Выйским пляжем, позволило жителям соседних домов использовать трафик, равный 206 фильмам. Для оценки объема трафика использовалось среднее значение в сутки за июль. Тагильчане — активные пользователи мобильного интернета. На первом месте по количеству скачанного трафика с начала 2023 года среди районов Нижнего Тагила оказался Тагилстроевский. Там местные жители использовали наибольший объем трафика. Ленинский район получил второе место, а Дзержинский район — третье. Tele2 продолжает улучшать качество связи в спальных районах и новостройках городов

Свердловской области, поскольку клиентам всегда важно оставаться на связи со своими

близкими, а также пользоваться развлекательными, образовательными и другими материалами онлайн в любом количестве, — рассказал коммерческий директор макрорегиона «Урал» Антон Антонов. В целом по Свердловской области в 2023 году мобильным оператором было модернизировано 4% существующей инфраструктуры. В столице региона — 5%. Реклама. Рекламодатель: ООО«T2 Мобайл». https://ekt.tele2.ru/?erid=LjN8KZJDy.