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Published Сегодня, 09:58

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Updated Сегодня, 10:06

Tele2 выяснила, в каких районах Нижнего Тагила живут самые активные data-пользователи

Tele2 выяснила, в каких районах Нижнего Тагила живут самые активные data-пользователи

30 августа 2023, 09:58
Фото: tagilcity.ru
Мобильный оператор Tele2 продолжает улучшение технической инфраструктуры в Нижнем Тагиле. Так, в июле качество связи улучшено в Ленинском и Тагилстроевском районах, а потребление трафика в каждом жилом комплексе теперь сопоставимо с просмотром более 200 фильмов в формате HD в день.

В Нижнем Тагиле улучшено качество сети в районе торгового центра «Квадрат» на улице Пархоменко. Благодаря этому местные жители получили возможность быстрее загружать видео высокого разрешения и другие файлы. После проведения работ на этой территории, объем трафика, загружаемый в сутки, стал равен 208 фильмам в формате HD.

Улучшение качества связи в районе торгового центра «Феникс», рядом с Выйским пляжем, позволило жителям соседних домов использовать трафик, равный 206 фильмам. Для оценки объема трафика использовалось среднее значение в сутки за июль.

Тагильчане — активные пользователи мобильного интернета. На первом месте по количеству скачанного трафика с начала 2023 года среди районов Нижнего Тагила оказался Тагилстроевский. Там местные жители использовали наибольший объем трафика. Ленинский район получил второе место, а Дзержинский район — третье.

Tele2 продолжает улучшать качество связи в спальных районах и новостройках городов
Свердловской области, поскольку клиентам всегда важно оставаться на связи со своими
близкими, а также пользоваться развлекательными, образовательными и другими материалами онлайн в любом количестве, — рассказал коммерческий директор макрорегиона «Урал» Антон Антонов.

В целом по Свердловской области в 2023 году мобильным оператором было модернизировано 4% существующей инфраструктуры. В столице региона — 5%.

Реклама. Рекламодатель: ООО«T2 Мобайл». https://ekt.tele2.ru/?erid=LjN8KZJDy.

#Нижний Тагил#Модернизация#4G#Мобильный интернет#Сеть#Трафик#Tele2#Анастасия Имамахметова
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