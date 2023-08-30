Убившую троих детей мать из Екатеринбурга признали невменяемой

Свою вину на первом допросе Анастасия признала. А далее стала рассказывать, что странные вещи в их семье стали происходить еще задолго до этого. Она утверждает, что ее муж стал видеть бесов. Также он просил Анастасию бить его, чтобы изгнать их. После этого Анастасию стали посещать галлюцинации.