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Убившую троих детей мать из Екатеринбурга признали невменяемой

Убившую троих детей мать из Екатеринбурга признали невменяемой

30 августа 2023, 12:39
Фото: 1MI
Невменяемой признали женщину, которая убила троих своих детей в Екатеринбурге, «изгоняя из них бесов».

Речь идет об Анастасии Петровой. Экспертиза показала, что она невменяема, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на слова свекрови задержанной Надежды Петровой.

Следствие полагает, что в ночь на 26 декабря Анастасия задушила поясом от халата полугодовалую дочку, а также ее братьев. Мальчикам было 10 и 15 лет.

Свою вину на первом допросе Анастасия признала. А далее стала рассказывать, что странные вещи в их семье стали происходить еще задолго до этого. Она утверждает, что ее муж стал видеть бесов. Также он просил Анастасию бить его, чтобы изгнать их. После этого Анастасию стали посещать галлюцинации.

Согласно ее словам на допросе, периодически ей казалось, что она находится в пустыне. Дочку и сына она задушила во сне. А старшего ребенка разбудила, они пообщались, и она предупредила его, что «другого выхода нет» и «пора в рай».

Первая психолого-психиатрическая экспертиза завершилась в середине лета. Затем проводилось второе исследование.

В скором времени прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении к Анастасии принудительных медицинских мер.

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#Происшествия#Дети#Убийство#Экспертиза#Криминал#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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