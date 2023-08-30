В Екатеринбурге ФАС отказалась обнулять итоги конкурса по благоустройству набережной

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Специалисты признали жалобу московского ООО «Лидер» необоснованной, следует из карточки жалобы. Также там сообщается, что комиссия пришла к выводу, что действия заказчика не противоречат требованиям закона о контрактной системе.
Вместе с тем заявителем на заседание комиссии явка представителей не обеспечена, а также не представлено документов и сведений, подтверждающих обоснованность довода жалобы, — сказано в письме.
Ранее сообщалось, что процедуры подписания контракта ФАС заморозила 17 августа. Заявитель жалобы сообщал о ненормативном порядке рассмотрения заявок и отсутствие в документации мэрии перечня возможных работ.
Победителем стало ООО «Городское управление дорожно-строительных работ». Набережную Исети планируют благоустроить от улицы Куйбышева до улицы Декабристов. На эти цели потребуется 1,2 млрд рублей.