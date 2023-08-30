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В Екатеринбурге ФАС отказалась обнулять итоги конкурса по благоустройству набережной

В Екатеринбурге ФАС отказалась обнулять итоги конкурса по благоустройству набережной

30 августа 2023, 10:15
Фото: 1MI
Итоги конкурса мэрии Екатеринбурга отказалась обнулять ФАС. В его рамках определялся подрядчик для благоустройства набережной Исети.

Специалисты признали жалобу московского ООО «Лидер» необоснованной, следует из карточки жалобы. Также там сообщается, что комиссия пришла к выводу, что действия заказчика не противоречат требованиям закона о контрактной системе.

Вместе с тем заявителем на заседание комиссии явка представителей не обеспечена, а также не представлено документов и сведений, подтверждающих обоснованность довода жалобы, — сказано в письме.

Ранее сообщалось, что процедуры подписания контракта ФАС заморозила 17 августа. Заявитель жалобы сообщал о ненормативном порядке рассмотрения заявок и отсутствие в документации мэрии перечня возможных работ.

Победителем стало ООО «Городское управление дорожно-строительных работ». Набережную Исети планируют благоустроить от улицы Куйбышева до улицы Декабристов. На эти цели потребуется 1,2 млрд рублей.

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#Происшествия#Подрядчик#Благоустройство#Жалоба#Набережная#ФАС#Исеть#Мэрия#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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