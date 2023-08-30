tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

В Каменске-Уральском найден велосипедист, который следил за погибшей девушкой

В Каменске-Уральском найден велосипедист, который следил за погибшей девушкой

30 августа 2023, 13:19
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском нашли велосипедиста, ехавшего вслед за погибшей 16-летней девушкой.

34-летний мужчина работает на трубном предприятии стропальщиком. Сейчас в полиции ведется его опрос, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

По уголовному делу мужчина сейчас проходит в качестве свидетеля. По его словам, шедшую впереди него школьницу он не видел. Его собираются отправить на полиграф.

Напомним, ночью 9 августа 2023 года в лесополосе нашли тело 16-летней девушки, которая приехала в Каменск-Уральский из Екатеринбурга и возвращалась домой с поздней электрички. По предварительным данным, в ее смерти криминала нет.

Вскоре при просмотре записи с видеокамеры полицейские заметили велосипедиста, который ехал позади нее.

Погибшую 16-летнюю девушку из Каменска-Уральского преследовал велосипедист
Узнать подробнее
Читайте также:
Труп 16-летней девушки найден в лесу в Каменске-УральскомБастрыкин заинтересовался убийством боксера в Каменске-УральскомСтала известна предварительная причина смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском
#Происшествия#Каменск-Уральский#Смерть#Полиция#Уголовное дело#Девушка#ЧП#Велосипедист#Велосипед#Свидетель#Камера видеонаблюдения#Елизавета Зиборова#Погибшая#Инцидент
Подпишитесь
Антикризис. 500 банок и два холодильника: садовод из Нижнего Тагила делится рецептами заготовок
Сегодня, 04:07
Вакансий много, а денег — нет. Какую зарплату предлагают учителям в Нижнем Тагиле
28 августа, 12:47
Холодное море, нашествие медуз и задержание полицией. Анапа-2023: отдых или мучение?
28 августа, 10:39
Персонал мигрирует, студенты не возвращаются. Больница Салды объяснила дефицит врачей
28 августа, 08:11
Куйвашев обсудил с послом Азербайджана ситуацию с мероприятием в Екатеринбурге
Вчера, 15:25
УВЗ в Нижнем Тагиле переведет сотрудников гражданского цеха на работу с оборонзаказом
Вчера, 13:26