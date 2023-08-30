В Каменске-Уральском найден велосипедист, который следил за погибшей девушкой

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
34-летний мужчина работает на трубном предприятии стропальщиком. Сейчас в полиции ведется его опрос, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
По уголовному делу мужчина сейчас проходит в качестве свидетеля. По его словам, шедшую впереди него школьницу он не видел. Его собираются отправить на полиграф.
Напомним, ночью 9 августа 2023 года в лесополосе нашли тело 16-летней девушки, которая приехала в Каменск-Уральский из Екатеринбурга и возвращалась домой с поздней электрички. По предварительным данным, в ее смерти криминала нет.
Вскоре при просмотре записи с видеокамеры полицейские заметили велосипедиста, который ехал позади нее.