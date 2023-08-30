В Нижнем Тагиле жители Вагонки снова останутся без горячей воды

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
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Подачу воды перекроют из-за того, что будет проводиться реконструкция на теплотрассе, рассказали в пресс-службе компании «Горэнерго-НТ».
Вода будет перекрыта по улице Зари с 9: 00 утра 4 сентября до 23: 00 вечера 9 сентября 2023 года.
Напомним, с 24 августа 2023 года в Нижнем Тагиле на Вагонке перестали подавать в жилые дома горячую воду из-за проведения ремонтно-аварийных работ. После завершения всех нужных мероприятий вода снова будет включена.