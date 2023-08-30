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В Нижнем Тагиле жители Вагонки снова останутся без горячей воды

В Нижнем Тагиле жители Вагонки снова останутся без горячей воды

30 августа 2023, 16:00
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в организации «Горэнерго-НТ» объявили график отключения ГВС Дзержинском районе в сентябре 2023 года.

Подачу воды перекроют из-за того, что будет проводиться реконструкция на теплотрассе, рассказали в пресс-службе компании «Горэнерго-НТ».

Вода будет перекрыта по улице Зари с 9: 00 утра 4 сентября до 23: 00 вечера 9 сентября 2023 года.

Напомним, с 24 августа 2023 года в Нижнем Тагиле на Вагонке перестали подавать в жилые дома горячую воду из-за проведения ремонтно-аварийных работ. После завершения всех нужных мероприятий вода снова будет включена.

Больницы, магазины и детские сады останутся без горячей воды в Нижнем Тагиле
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#Нижний Тагил#Вагонка#Город#Горячая вода#Водоснабжение#ЖКХ#Теплосети#Ремонтные работы#Отключение воды#Теплотрасса#Отключение#Елизавета Зиборова
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