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В Сибири обнаружены останки флоры и фауны юрского периода

30 августа 2023, 17:12
Учеными из Томского государственного университета и Института земной коры СО РАН были обнаружены следы, принадлежащие к растительности и животному миру юрского периода Земли.

Эксперты провели исследование устья реки Ия, которое протягивается на пять километров — именно здесь были найдены соответствующие отложения. Об этом пишет RuNews24.Ru.

Среди находок было множество древних растений, личинок насекомых, ископаемые ракообразные, надкрылья жуков, а также в прошлом году были обнаружены 25 экземпляров рыб, принадлежащих к юрскому периоду.

Следы растений, насекомых и водных существ возникли около 180-175 миллионов лет назад.

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