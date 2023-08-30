В Сибири обнаружены останки флоры и фауны юрского периода

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
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Updated Сегодня, 17:14
Эксперты провели исследование устья реки Ия, которое протягивается на пять километров — именно здесь были найдены соответствующие отложения. Об этом пишет RuNews24.Ru.
Среди находок было множество древних растений, личинок насекомых, ископаемые ракообразные, надкрылья жуков, а также в прошлом году были обнаружены 25 экземпляров рыб, принадлежащих к юрскому периоду.
Следы растений, насекомых и водных существ возникли около 180-175 миллионов лет назад.