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В Свердловской области накрыли склад поставщика с протухшей курицы

В Свердловской области накрыли склад поставщика с протухшей курицы

30 августа 2023, 13:55
Фото: Telegram-канал «Урал Мэш»
В Свердловской области на складе поставщика куриного мяса для шаурмичных были обнаружены несколько десятков килограммов протухших тушек курицы, часть из которых были списаны из супермаркетов «Ашан» из-за истекшего срока годности.

Предприниматель снабжал просроченной продукцией общепиты Свердловской области. Списанные из «Ашана» курицы поставщик выкупал задешево, после чего мясо промывали, пропитывали ароматизаторами, мариновали и продавали в торговые точки, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Фото: Telegram-канал «Урал Мэш»

По словам сотрудников полиции, которые накрыли склад, в помещении был беспорядок, а также неприятно пахло.

Напомним, недавно в Екатеринбурге был обнаружен подпольный цех по изготовлению просроченных куриных тушек для их реализации на шаурму.

В подпольном цехе в Екатеринбурге из протухших куриц делали заготовки для шаурмы
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