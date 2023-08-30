В Свердловской области накрыли склад поставщика с протухшей курицы

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Предприниматель снабжал просроченной продукцией общепиты Свердловской области. Списанные из «Ашана» курицы поставщик выкупал задешево, после чего мясо промывали, пропитывали ароматизаторами, мариновали и продавали в торговые точки, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
По словам сотрудников полиции, которые накрыли склад, в помещении был беспорядок, а также неприятно пахло.
Напомним, недавно в Екатеринбурге был обнаружен подпольный цех по изготовлению просроченных куриных тушек для их реализации на шаурму.