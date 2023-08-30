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Posted Сегодня, 05:47

Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

В Свердловской области ожидаются проливные дожди

В Свердловской области ожидаются проливные дожди

30 августа 2023, 05:47
Фото: Midjourney
В Свердловской области прогнозируются осадки в виде проливных дождей 30 августа 2023 года.

Так, в Екатеринбурге сильные ливни пройдут утром и поздним вечером, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Температура воздуха в регионе в этот день достигнет +16… +18 градусов. При этом в Екатеринбурге ожидается облачность, а столбики термометров не поднимутся выше +13 градусов.

Напомним, на текущей неделе с 28 августа по 1 сентября 2023 года прогнозировались осадки, холодный ветер и снижение температуры воздуха. В Нижнем Тагиле средний уровень температуры — +12 градусов.

Ливни и холода ожидаются на рабочей неделе в Нижнем Тагиле
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