В Свердловской области ожидаются проливные дожди

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Так, в Екатеринбурге сильные ливни пройдут утром и поздним вечером, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Температура воздуха в регионе в этот день достигнет +16… +18 градусов. При этом в Екатеринбурге ожидается облачность, а столбики термометров не поднимутся выше +13 градусов.
Напомним, на текущей неделе с 28 августа по 1 сентября 2023 года прогнозировались осадки, холодный ветер и снижение температуры воздуха. В Нижнем Тагиле средний уровень температуры — +12 градусов.