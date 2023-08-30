В Свердловской области скончался подполковник ГУФСИН в отставке

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
В ведомстве Тищенко стал работать в 1981 году, а спустя 14 лет вышел на пенсию, имея звание подполковника, рассказал глава пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
После отставки свердловчанин стал работать в энергокомпании — сначала главным инженером, а затем руководителем. По словам Левченко, Тищенко был веселым человеком и хорошим семьянином, а также он увлекался рыбалкой.
Напомним, недавно в Екатеринбурге скончался 46-летний бывший глава комитета по транспорту администрации города Алексей Курлыков.