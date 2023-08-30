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В Свердловской области скончался подполковник ГУФСИН в отставке

В Свердловской области скончался подполковник ГУФСИН в отставке

30 августа 2023, 05:32
Фото: 1MI
Бывший подполковник ГУФСИН Василий Тищенко скончался на 76 году жизни 29 августа 2023 года.

В ведомстве Тищенко стал работать в 1981 году, а спустя 14 лет вышел на пенсию, имея звание подполковника, рассказал глава пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

После отставки свердловчанин стал работать в энергокомпании — сначала главным инженером, а затем руководителем. По словам Левченко, Тищенко был веселым человеком и хорошим семьянином, а также он увлекался рыбалкой.

Напомним, недавно в Екатеринбурге скончался 46-летний бывший глава комитета по транспорту администрации города Алексей Курлыков.

Умер экс-глава комитета по транспорту мэрии Екатеринбурга Алексей Курлыков
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