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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

В Воронеже предлагают купить пивоваренный завод за 21 млн рублей

30 августа 2023, 09:25
В городе Воронеж появилось объявление о продаже пивоваренного завода, который находится по адресу Острогожская улица, 73. Продавец предлагает приобрести этот объект за сумму в 21 миллион рублей.

По информации из объявления, здание завода имеет площадь 202 квадратных метра и расположено на земельном участке площадью 26 соток. Территория завода огорожена и оборудована въездом для грузовых машин. Кроме того, на улице есть бесплатная парковка.

На данном заводе установлено специальное технологическое оборудование для производства пива, включая 33 танка из нержавеющей стали, пишет voronezhnews.ru.

Причина продажи завода не указывается.

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