В Воронеже предлагают купить пивоваренный завод за 21 млн рублей

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
По информации из объявления, здание завода имеет площадь 202 квадратных метра и расположено на земельном участке площадью 26 соток. Территория завода огорожена и оборудована въездом для грузовых машин. Кроме того, на улице есть бесплатная парковка.
На данном заводе установлено специальное технологическое оборудование для производства пива, включая 33 танка из нержавеющей стали, пишет voronezhnews.ru.
Причина продажи завода не указывается.