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Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

В Алапаевске вынесли приговор мужчине, который выстрелил в голову девочке

Выстрелившего в голову девочке жителя Алапаевска отправили в колонию на 3 года

30 августа 2023, 07:32
Фото: 1MI

В Алапаевске вынесли приговор мужчине, который выстрелил в голову девочке

Жителя Алапаевска, который выстрелил в голову девочке, отправили в колонию на 3 года. Приговор был вынесен 49-летнему местному жителю Сергею Карпицкому.

Ранее его обвинили в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Известно, что летом прошлого года он выстрелил из охотничьего ружья и попал в голову 11-летней девочки, пишет Ура.ру.

В результате обвинение по статье за хулиганство с него сняли. Виновным его признали по ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего).

Согласно приговору, Карлицкий должен пробыть в колонии общего режима три года. Также он должен выплатить компенсацию 750 тысяч матери девочки.

Напомним, что ЧП произошло в Нижней Синячихе около дома девочки. По словам ее родителей, девочку всю жизнь придется жить с пулей в голове.

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#Происшествия#Алапаевск#Свердловская область#Девочка#Приговор#Компенсация#Колония#Ружье#Нижняя Синячиха#Дарья Сорокина
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