Выстрелившего в голову девочке жителя Алапаевска отправили в колонию на 3 года

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Ранее его обвинили в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Известно, что летом прошлого года он выстрелил из охотничьего ружья и попал в голову 11-летней девочки, пишет Ура.ру.
В результате обвинение по статье за хулиганство с него сняли. Виновным его признали по ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего).
Согласно приговору, Карлицкий должен пробыть в колонии общего режима три года. Также он должен выплатить компенсацию 750 тысяч матери девочки.
Напомним, что ЧП произошло в Нижней Синячихе около дома девочки. По словам ее родителей, девочку всю жизнь придется жить с пулей в голове.