Женщина в Нижнем Тагиле забрала чужие деньги в KFC

У тагильчанки, обедавшей в заведении, из кармана выпали пять тысяч рублей. В это время другая посетительница, пришедшая вместе с семьей, заметила оброненную купюру, однако забрала ее себе, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».