Женщина в Нижнем Тагиле забрала чужие деньги в KFC

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
У тагильчанки, обедавшей в заведении, из кармана выпали пять тысяч рублей. В это время другая посетительница, пришедшая вместе с семьей, заметила оброненную купюру, однако забрала ее себе, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Момент инцидента попал на камеру видеонаблюдения. Вскоре после этого женщина вернула владелице денег ее купюру и извинилась. При этом мотивы своего поступка не объяснила.
Оказалось, что 41-летняя похитительница и ее семья из Новоуральска. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Напомним, в Екатеринбурге две женщины, которые притворились соцработницами, вернули пенсионеру 290 тысяч, которые они ранее у него украли.