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Женщина в Нижнем Тагиле забрала чужие деньги в KFC

Женщина в Нижнем Тагиле забрала чужие деньги в KFC

30 августа 2023, 16:37
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле посетительница KFC подобрала и присвоила чужие пять тысяч рублей. Инцидент произошел 26 августа 2023 года на Свердловском шоссе.

У тагильчанки, обедавшей в заведении, из кармана выпали пять тысяч рублей. В это время другая посетительница, пришедшая вместе с семьей, заметила оброненную купюру, однако забрала ее себе, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Момент инцидента попал на камеру видеонаблюдения. Вскоре после этого женщина вернула владелице денег ее купюру и извинилась. При этом мотивы своего поступка не объяснила.

Видео: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

Оказалось, что 41-летняя похитительница и ее семья из Новоуральска. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, в Екатеринбурге две женщины, которые притворились соцработницами, вернули пенсионеру 290 тысяч, которые они ранее у него украли.

Пенсионер из Екатеринбурга получил обратно украденные у него 290 тысяч
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