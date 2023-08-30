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Житель Екатеринбурга расклеивает издевательские объявления о бывшей жене

Житель Екатеринбурга расклеивает издевательские объявления о бывшей жене

30 августа 2023, 06:42
Фото: 1MI
Мужчина из Екатеринбурга расклеивает объявления с издевательским содержанием о своей бывшей жене.

Листовки регулярно появляются на подъезде дома, где живет женщина. Об этом рассказала одна из местных жительниц. По ее словам, жильцы дома никак не могут пресечь появление подобных «объявлений», пишет Е1.

Ранее мужчина вешал похожую листовку с оскорблениями своей экс-супруги, только на другой улице. Женщина, знавшая, что стала объектом издевательств, рассказала, что екатеринбуржец ей мстит.

Напомним, в июле 2023 года житель Екатеринбурга сообщил о ложном минировании автомобиля своей экс-жены. Когда выяснилось, что угрозы взрыва не было, мужчина признался, что хотел пошутить из чувства мести.

Житель Екатеринбурга из мести сообщил о ложном минировании автомобиля экс-супруги
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