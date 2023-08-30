Жители Екатеринбурга и Кушвы вымогали у людей деньги под видом сотрудников полиции

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Так, под видом полицейских злоумышленники незаконно осмотрели чужой автомобиль и, подложив в него вещество, имитирующее наркотики, инсценировали задержание владельца автомобиля. после совершенных насильственных действий потерпевший отдал вымогателям 250 тысяч рублей якобы за невозбуждение уголовного дела.
Кроме того, обвиняемые предложили жителю Ижевска работу курьером по перевозке денег за вознаграждение. Мужчина приехал в квартиру родственницы одного из преступников, которая не знала о происходящем, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
После того, как злоумышленники получили деньги, они, притворившись полицейскими, похитили его и, избив, потребовали от потерпевшего полмиллиона рублей, а также украли у него золотую цепь с крестом. Вскоре, когда его отпустили, он обратился в полицию, и вымогателей задержали.
Известно, что один из обвиняемых работал старшим полицейской роты. Во время преступлений мужчина ходил со служебным удостоверением вместе с остальными участниками организованной группы, чтобы у потерпевших была иллюзия законных действий.
В отношении свердловчан возбудили уголовное дело. В ближайшее время материалы должны направить в суд для рассмотрения.
Напомним, 11 января 2023 года в Сысерти неизвестные похитили предпринимателя и держали ее у себя трое суток, прежде чем женщину освободили. В отношении них возбудили уголовное дело.