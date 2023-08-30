Жители Екатеринбурга и Кушвы вымогали у людей деньги под видом сотрудников полиции

После того, как злоумышленники получили деньги, они, притворившись полицейскими, похитили его и, избив, потребовали от потерпевшего полмиллиона рублей, а также украли у него золотую цепь с крестом. Вскоре, когда его отпустили, он обратился в полицию, и вымогателей задержали.