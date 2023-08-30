Жительница Екатеринбурга пожаловалась на допуск детей в садик с платными анализами

Все дети в садике должны сдать анализы на яйца глистов и энтеробиоз. Екатеринбурженка записалась на прием к педиатру, чтобы получить направление, однако медик сообщила, что анализы платные. По словам женщины, денег на анализы у нее нет, так как одна воспитывает двоих детей, пишет Е1.