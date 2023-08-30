Жительница Екатеринбурга пожаловалась на допуск детей в садик с платными анализами

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Все дети в садике должны сдать анализы на яйца глистов и энтеробиоз. Екатеринбурженка записалась на прием к педиатру, чтобы получить направление, однако медик сообщила, что анализы платные. По словам женщины, денег на анализы у нее нет, так как одна воспитывает двоих детей, пишет Е1.
В Роспотребнадзоре Свердловской области рассказали, что по правилам всех детей необходимо проверять раз в год в конце летних каникул и/или под эпидпоказаниям.
По словам руководителя центра охраны здоровья детей и подростков Светланы Татаревой, ни в одних стандартах нет требования сдавать анализы на энтеробиоз и яйца глистов перед детсадом. В случае, если администрация садика не стала вкладывать средства в анализы, их придется делать платно. При этом нарушений законодательства нет.
Напомним, недавно в Свердловской области 11-летнего мальчика не допустили в санаторий «Обуховский» из-за отсутствия отметки о том, что у него сделана прививка от кори.