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Жительница Екатеринбурга пожаловалась на допуск детей в садик с платными анализами

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на допуск детей в садик с платными анализами

30 августа 2023, 05:15
Фото: Midjourney
Женщина из Екатеринбурга пожаловалась на администрацию детского сада, которая обязала приводить детей только при наличии результатов платных анализов.

Все дети в садике должны сдать анализы на яйца глистов и энтеробиоз. Екатеринбурженка записалась на прием к педиатру, чтобы получить направление, однако медик сообщила, что анализы платные. По словам женщины, денег на анализы у нее нет, так как одна воспитывает двоих детей, пишет Е1.

В Роспотребнадзоре Свердловской области рассказали, что по правилам всех детей необходимо проверять раз в год в конце летних каникул и/или под эпидпоказаниям.

По словам руководителя центра охраны здоровья детей и подростков Светланы Татаревой, ни в одних стандартах нет требования сдавать анализы на энтеробиоз и яйца глистов перед детсадом. В случае, если администрация садика не стала вкладывать средства в анализы, их придется делать платно. При этом нарушений законодательства нет.

Напомним, недавно в Свердловской области 11-летнего мальчика не допустили в санаторий «Обуховский» из-за отсутствия отметки о том, что у него сделана прививка от кори.

Мальчика не пустили в санаторий в Свердловской области из-за несделанной прививки
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#Ребенок#Проверка#Дети#Здоровье#Медицина#Детский сад#Врачи#Роспотребнадзор#Анализ#Екатеринбург#Педиатр#Елизавета Зиборова
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