Жителя Тагила приговорили к году колонии за нападение на сотрудника Росгвардии

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Все события происходили осенью 2021 года в одном из магазинов Энгельса. Житель Нижнего Тагила ударил по лицу сотрудника Росгвардии и получил год колонии.
Мужчине вынесен приговор по ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщает прокуратура Саратовской области.
Около магазина мужчину задержали представители Росгвардии. Их интерес к мужчине был связан с совершением им административного правонарушения. Однако он попытался убежать. Помимо этого, он выкрикнул росгвардейцам угрозы, а также ударил одного из них кулаком по лицу.