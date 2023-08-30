Жителя Тагила приговорили к году колонии за нападение на сотрудника Росгвардии

Около магазина мужчину задержали представители Росгвардии. Их интерес к мужчине был связан с совершением им административного правонарушения. Однако он попытался убежать. Помимо этого, он выкрикнул росгвардейцам угрозы, а также ударил одного из них кулаком по лицу.