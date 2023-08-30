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Жителя Тагила приговорили к году колонии за нападение на сотрудника Росгвардии

Жителя Тагила приговорили к году колонии за нападение на сотрудника Росгвардии

30 августа 2023, 11:01
Фото: 1MI
Житель Нижнего Тагила ударил по лицу сотрудника Росгвардии и получил год колонии. ЧП произошло в городе Энгельсе.

Все события происходили осенью 2021 года в одном из магазинов Энгельса. Житель Нижнего Тагила ударил по лицу сотрудника Росгвардии и получил год колонии.

Мужчине вынесен приговор по ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщает прокуратура Саратовской области.

Около магазина мужчину задержали представители Росгвардии. Их интерес к мужчине был связан с совершением им административного правонарушения. Однако он попытался убежать. Помимо этого, он выкрикнул росгвардейцам угрозы, а также ударил одного из них кулаком по лицу.

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#Нижний Тагил#Суд#Криминал#Приговор#Колония#Росгвардия#Дарья Сорокина
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