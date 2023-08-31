14-летняя девочка обвиняет массажиста в сексуальных домогательствах

В Ровеньской ЦРБ возникли подозрения в отношении массажиста, которого обвиняют в сексуальных домогательствах в отношении детей. Одна клиентка заявила, что он пытался приставать к ней во время сеанса.