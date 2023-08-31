14-летняя девочка обвиняет массажиста в сексуальных домогательствах

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Подросток рассказала, что мужчина приставал к ней во время массажа. После получения информации о случившемся, для работы с подростком были привлечены специалисты-психологи, пишет ridus.ru.
По данному факту возбуждено уголовное дело, связанное с совершением развратных действий в отношении несовершеннолетнего. Сотрудники правоохранительных органов также выясняют, имел ли массажист подобное поведение и по отношению к другим детям.
В настоящее время решение о принятии мер пресечения в отношении подозреваемого остается открытым и находится в стадии обсуждения.