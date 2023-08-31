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Published Сегодня, 12:43

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Updated Сегодня, 12:46

14-летняя девочка обвиняет массажиста в сексуальных домогательствах

31 августа 2023, 12:43
В Ровеньской ЦРБ возникли подозрения в отношении массажиста, которого обвиняют в сексуальных домогательствах в отношении детей. Одна клиентка заявила, что он пытался приставать к ней во время сеанса.

Подросток рассказала, что мужчина приставал к ней во время массажа. После получения информации о случившемся, для работы с подростком были привлечены специалисты-психологи, пишет ridus.ru.

По данному факту возбуждено уголовное дело, связанное с совершением развратных действий в отношении несовершеннолетнего. Сотрудники правоохранительных органов также выясняют, имел ли массажист подобное поведение и по отношению к другим детям.

В настоящее время решение о принятии мер пресечения в отношении подозреваемого остается открытым и находится в стадии обсуждения.

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