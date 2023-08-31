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9-летний ребенок из Нижнего Тагила чуть не утонул в Абхазии

9-летний ребенок из Нижнего Тагила чуть не утонул в Абхазии

31 августа 2023, 12:53
Фото: 1MI
В Абхазии чуть не произошло трагедия: 9-летний ребенок из Нижнего Тагила едва ли не утонул.

Это произошло 26 августа на одном из пляжей Пицунды в Республике Абхазия. Пострадавшего зовут Матвей. По данным пресс-служба ГУ МЧС по республике, вместе с ребенком плавала 15-летняя девушка Алина из Вологды.

Девушка заметила, что мальчик нырнул под воду и больше не вынырнул. После ей удалось вытащить его на берег. Выяснилось, что у ребенка свело ногу, к тому же он захлебнулся.

В МЧС высоко оценили работу, которую проделала девушка для спасения Матвея.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Ребенок#Спасение#Пляж#Абхазия#МЧС#Дарья Сорокина
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