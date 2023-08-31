9-летний ребенок из Нижнего Тагила чуть не утонул в Абхазии

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Это произошло 26 августа на одном из пляжей Пицунды в Республике Абхазия. Пострадавшего зовут Матвей. По данным пресс-служба ГУ МЧС по республике, вместе с ребенком плавала 15-летняя девушка Алина из Вологды.
Девушка заметила, что мальчик нырнул под воду и больше не вынырнул. После ей удалось вытащить его на берег. Выяснилось, что у ребенка свело ногу, к тому же он захлебнулся.
В МЧС высоко оценили работу, которую проделала девушка для спасения Матвея.