Бастрыкин поторопил расследование дела по вопросам ребенка со СМА в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Он поручил представить доклад об уголовном деле, которое было возбуждено из-за отказа свердловских врачей поставить новый препарат больному ребенку, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Отмечается, что, несмотря на решение суда, препаратов ребенок не получил. А в расследовании уголовного дела до сих пор не появилось фигурантов.
В результате Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты и перспективах завершения его расследования.
В Следственный комитет родители малыша пожаловались ровно год назад. Уголовное дело было возбуждено по статье «Халатность» в отношении Областной детской клинической больницы.