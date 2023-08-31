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Бастрыкин поторопил расследование дела по вопросам ребенка со СМА в Екатеринбурге

Бастрыкин поторопил расследование дела по вопросам ребенка со СМА в Екатеринбурге

31 августа 2023, 13:52
Фото: 1MI
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поторопил подчиненных с расследованием уголовного дела по ситуации с Мишей Бахтиным из Екатеринбурга, у которого диагностирована СМА.

Он поручил представить доклад об уголовном деле, которое было возбуждено из-за отказа свердловских врачей поставить новый препарат больному ребенку, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Отмечается, что, несмотря на решение суда, препаратов ребенок не получил. А в расследовании уголовного дела до сих пор не появилось фигурантов.

В результате Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты и перспективах завершения его расследования.

В Следственный комитет родители малыша пожаловались ровно год назад. Уголовное дело было возбуждено по статье «Халатность» в отношении Областной детской клинической больницы.

Миша Бахтин с СМА в Екатеринбурге получит лекарство для лечения
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#Происшествия#Следственный комитет#Уголовное дело#Жалоба#Врачи#Расследование#Детская больница#Препараты#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#СМА#Дарья Сорокина
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