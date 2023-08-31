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Боксер из Краснотурьинска вошел в резервный состав сборной России

Боксер из Краснотурьинска вошел в резервный состав сборной России

31 августа 2023, 04:27
Фото: Свердловская областная федерация бокса
Боксер из Краснотурьинска Максим Шумов попал в резервный состав сборной России среди мужчин от 19 до 40 лет.

Последнее выступление Шумова состоялось на чемпионате России в конце августа 2023 года. Всего он провел три боя, два из которых выиграл. Он завершил выступление в одной четвертой финала. При этом Максим занял 5-8 место. Об этом сообщили в Федерации бокса Краснотурьинска.

Напомним, боксеры из Свердловской области получили шесть медалей на первенстве России. Об этом стало известно в начале августа. Максим Юсупов из Нижнего Тагила занял второе место, забрав серебряную медаль. Соревнование длилось в течение недели. Свердловскую область представляли 14 спортсменов.

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#Спорт#Нижний Тагил#Сборная России#Бокс#Соревнование#Ирина Кирилова
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