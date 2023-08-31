Боксер из Краснотурьинска вошел в резервный состав сборной России

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Последнее выступление Шумова состоялось на чемпионате России в конце августа 2023 года. Всего он провел три боя, два из которых выиграл. Он завершил выступление в одной четвертой финала. При этом Максим занял 5-8 место. Об этом сообщили в Федерации бокса Краснотурьинска.
Напомним, боксеры из Свердловской области получили шесть медалей на первенстве России. Об этом стало известно в начале августа. Максим Юсупов из Нижнего Тагила занял второе место, забрав серебряную медаль. Соревнование длилось в течение недели. Свердловскую область представляли 14 спортсменов.