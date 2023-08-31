Боксер из Краснотурьинска вошел в резервный состав сборной России

Последнее выступление Шумова состоялось на чемпионате России в конце августа 2023 года. Всего он провел три боя, два из которых выиграл. Он завершил выступление в одной четвертой финала. При этом Максим занял 5-8 место. Об этом сообщили в Федерации бокса Краснотурьинска.