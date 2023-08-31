Буцаев: Фандоматы помогут воспитать экоответственных школьников

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
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Updated Сегодня, 08:16
Гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что аппараты помогут сформировать экоответственное поведение граждан со школьной скамьи.
«Фандомат — это не только инфраструктурное решение и необходимый шаг для создания экономики замкнутого цикла, но и инструмент для экологического просвещения, который может способствовать формированию экологически ответственного поведения со школьной скамьи», — передает слова Дениса Буцаева properm.ru.
По его словам, перед началом учебного года РЭО направил в Минпросвещения России письмо на имя министра Сергея Кравцова с просьбой рассмотреть возможность установки фандоматов в школах всех регионов страны. С помощью таких автоматов школьники смогут сдавать тару и получать за это вознаграждение. Подобная инициатива уже реализуется во многих школах Москвы и Московской области, а РЭО выступает связующим звеном между производителями аппаратов и чиновниками.
Буцаев отметил, что при сдаче тары в фандоматы школьники смогут получать бонусы, баллы, их можно будет потратить, например, на услуги связи, в магазинах или кафе сетей-партнеров, возможно зачисление на транспортную карту для оплаты проезда в общественном транспорте. Свои бонусы также можно направить в пользу благотворительных проектов.
Отмечается, что в сентябре при поддержке РЭО и производителя фандоматов «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех») начнется акция «Экоперемена: сдавай тару за награду». В ней будут участвовать 215 школ Подмосковья, в каждой из которых фандоматы смогут принимать десятки единиц тары за бонусы.
Фандоматы — роботизированные аппараты для обмена возвратной тары на вознаграждение. Они помогают собрать полимерные отходы высокого качества, которые полность пригодны для переработки.