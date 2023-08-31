Буцаев: Фандоматы помогут воспитать экоответственных школьников

По его словам, перед началом учебного года РЭО направил в Минпросвещения России письмо на имя министра Сергея Кравцова с просьбой рассмотреть возможность установки фандоматов в школах всех регионов страны. С помощью таких автоматов школьники смогут сдавать тару и получать за это вознаграждение. Подобная инициатива уже реализуется во многих школах Москвы и Московской области, а РЭО выступает связующим звеном между производителями аппаратов и чиновниками.