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Буцаев: Фандоматы помогут воспитать экоответственных школьников

Буцаев: Фандоматы помогут воспитать экоответственных школьников

31 августа 2023, 08:16
Фото: 1MI
Российский экологический оператор предложил Минпросвещения России установить в школах во всех регионах фандоматы по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что аппараты помогут сформировать экоответственное поведение граждан со школьной скамьи.

«Фандомат — это не только инфраструктурное решение и необходимый шаг для создания экономики замкнутого цикла, но и инструмент для экологического просвещения, который может способствовать формированию экологически ответственного поведения со школьной скамьи», — передает слова Дениса Буцаева properm.ru.

По его словам, перед началом учебного года РЭО направил в Минпросвещения России письмо на имя министра Сергея Кравцова с просьбой рассмотреть возможность установки фандоматов в школах всех регионов страны. С помощью таких автоматов школьники смогут сдавать тару и получать за это вознаграждение. Подобная инициатива уже реализуется во многих школах Москвы и Московской области, а РЭО выступает связующим звеном между производителями аппаратов и чиновниками.

Буцаев отметил, что при сдаче тары в фандоматы школьники смогут получать бонусы, баллы, их можно будет потратить, например, на услуги связи, в магазинах или кафе сетей-партнеров, возможно зачисление на транспортную карту для оплаты проезда в общественном транспорте. Свои бонусы также можно направить в пользу благотворительных проектов.

Отмечается, что в сентябре при поддержке РЭО и производителя фандоматов «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех») начнется акция «Экоперемена: сдавай тару за награду». В ней будут участвовать 215 школ Подмосковья, в каждой из которых фандоматы смогут принимать десятки единиц тары за бонусы.

Фандоматы — роботизированные аппараты для обмена возвратной тары на вознаграждение. Они помогают собрать полимерные отходы высокого качества, которые полность пригодны для переработки.

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