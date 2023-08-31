Две свердловчанки стали призерами российской онлайн-школы анимации

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Пять тысяч ребят из разных стран — России, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Латвии и Турции — в течение всего июля изучали различные арт-стили и рисовали своего маскота — цифрового помощника в интернете, который по задумке станет героем мультфильма, созданного искусственным интеллектом МТС.
Главной задачей летней онлайн-школы было научить детей работать с различными инструментами для создания собственных графических произведений. Каждую неделю участников ждали новые знания по разным направлениям и арт-стили. Ежедневно ребята получали практические задания и отправляли свои работы на проверку наставникам. Преподаватели проекта — известные иллюстраторы, делились с подростками своими секретами в рамках мастер-классов, оценивали работы участников и вносили свои корректировки.
Всего в работе онлайн-школы приняли участие двенадцать школьников из Свердловской области в возрасте от 10 до 17 лет. Однако пройти весь путь до конца и выполнить финальное задание хватило терпения только двум юным жительницам региона. Призы за талант и отличную учебу получили семнадцатилетняя екатеринбурженка Марианна Толедо Флорес и ее ровесница из поселка Троицкий Талицкого района — Дарья Дьякова.
Участие подростков в онлайн-школе анимации имело не только образовательный, но и практический смысл. Лучшие из предложенных участниками маскотов станут героями серии мультфильмов про безопасный интернет. Мультфильмы, к созданию которых организаторы намерены привлечь искусственный интеллект, предназначены именно для детей.
Очень символично, что сами подростки, научившиеся извлекать пользу от нахождения в интернете, будут причастны к этому важному делу, — рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
Призеры российской онлайн-школы анимации поделились своими эмоциями от проделанной работы.
У меня было так много идей, что для финального задания я решила нарисовать трех персонажей, — рассказала екатеринбурженка Марианна Толедо Флорес.
М-бот — дружелюбный маленький робот с искусственным интеллектом. Он отличный друг и помощник. Несмотря на то, что обладает большими знаниями, он хочет научиться проявлять эмоции, чтобы лучше понимать людей. Но пока у него из эмоций только текстовые эмодзи, поделилась Марианна.
Ретри — робот котик. Очень любопытный и с радостью расскажет вам обо всем, что знает. Он дружелюбный и игривый и такой же милый, как и настоящий котик, заявила создательница.
Алиса ил Сара, свердловчанка еще не может определиться — дерзкая девушка, готовая дать отпор любому. Несмотря на бойкий характер, она заботливая и отзывчивая.
Она всегда готова прийти к вам на помощь. Так как она опытная боевая девица, то без проблем проведет вас через опасности интернета, — сообщила финалистка из Екатеринбурга.
По мнению второй финалистки Дарьи Дьяковой из Талицы лучшим защитником является доброта. Ее финальной работой стал персонаж Цыпленок Цыпа.
«Поколение М» — это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества, разработанная цифровой экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта получают возможность пройти образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которые будут им полезны в будущем.
Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 23 миллионов рублей, которые направлены на лечение 82 детей.