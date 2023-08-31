Две свердловчанки стали призерами российской онлайн-школы анимации

Всего в работе онлайн-школы приняли участие двенадцать школьников из Свердловской области в возрасте от 10 до 17 лет. Однако пройти весь путь до конца и выполнить финальное задание хватило терпения только двум юным жительницам региона. Призы за талант и отличную учебу получили семнадцатилетняя екатеринбурженка Марианна Толедо Флорес и ее ровесница из поселка Троицкий Талицкого района — Дарья Дьякова.