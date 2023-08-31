tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Эксперт: Гивы — это мошенничество

31 августа 2023, 13:49
Евангелина Верещагина, которая является блогером, фотомоделью, актрисой, сценаристом и режиссером, поделилась своим мнением о гивах. По ее словам, гивы — это мошенническая схема, которую можно квалифицировать как уголовное преступление по 159-й статье УК РФ (хищение чужого имущества или обман).

В интервью RuNews24.ru эксперт объясняет, что, когда люди участвуют в гиве, то звезда или блогер, от имени которых он проводится, получает гонорар, а всю организацию берет на себя компания, проводящая гив. Она сама участвовала в мини-гиве, и задала вопрос менеджеру о том, как можно отследить количество переходов от ее блога. Ей было сказано, что организатор будет гарантом выполнения этого условия. Однако она все равно самостоятельно проверила ссылки и увидела, что максимальное количество переходов от одного блогера составляет 100-200 человек, даже если это известная звезда с большим количеством подписчиков.

Она также отмечает, что реклама от знаменитостей раздражает людей, и никто не верит в выигрыш каких-либо призов. Она приводит пример, когда человек заплатил миллионы за рекламу у Бузовой, но ни один человек не подписался на его аккаунт. Если гив проводится от имени Леры Кудрявцевой, и за него заплатили 50 000, обещая 50 000 подписчиков, то всего приходит максимум 100-200 человек, а остальные — боты.

Верещагина считает, что, даже если есть честные организаторы гивов, этот метод все равно не имеет плюсов. В результате гива вы получаете холодную аудиторию, которая не интересуется вашим контентом, а подписалась только ради призов. И уже завтра эти люди будут раздражены вашим появлением в их ленте, подытожила Верещагина.

Подпишитесь
Кому выгодно и кому невыгодно, чтобы депутатов Гордумы в Екатеринбурга выбрали онлайн
Вчера, 11:46
Антикризис. 500 банок и два холодильника: садовод из Нижнего Тагила делится рецептами заготовок
Вчера, 04:07
Холодное море, нашествие медуз и задержание полицией. Анапа-2023: отдых или мучение?
28 августа, 10:39
Погибших на СВО хоронят в специальном месте на кладбище Вагонки в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:13
Вакансий много, а денег — нет. Какую зарплату предлагают учителям в Нижнем Тагиле
28 августа, 12:47
В Нижнем Тагиле жители Вагонки снова останутся без горячей воды
Вчера, 16:00