Эксперт: Гивы — это мошенничество

В интервью RuNews24.ru эксперт объясняет, что, когда люди участвуют в гиве, то звезда или блогер, от имени которых он проводится, получает гонорар, а всю организацию берет на себя компания, проводящая гив. Она сама участвовала в мини-гиве, и задала вопрос менеджеру о том, как можно отследить количество переходов от ее блога. Ей было сказано, что организатор будет гарантом выполнения этого условия. Однако она все равно самостоятельно проверила ссылки и увидела, что максимальное количество переходов от одного блогера составляет 100-200 человек, даже если это известная звезда с большим количеством подписчиков.