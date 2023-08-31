Эксперт: Гивы — это мошенничество

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
В интервью RuNews24.ru эксперт объясняет, что, когда люди участвуют в гиве, то звезда или блогер, от имени которых он проводится, получает гонорар, а всю организацию берет на себя компания, проводящая гив. Она сама участвовала в мини-гиве, и задала вопрос менеджеру о том, как можно отследить количество переходов от ее блога. Ей было сказано, что организатор будет гарантом выполнения этого условия. Однако она все равно самостоятельно проверила ссылки и увидела, что максимальное количество переходов от одного блогера составляет 100-200 человек, даже если это известная звезда с большим количеством подписчиков.
Она также отмечает, что реклама от знаменитостей раздражает людей, и никто не верит в выигрыш каких-либо призов. Она приводит пример, когда человек заплатил миллионы за рекламу у Бузовой, но ни один человек не подписался на его аккаунт. Если гив проводится от имени Леры Кудрявцевой, и за него заплатили 50 000, обещая 50 000 подписчиков, то всего приходит максимум 100-200 человек, а остальные — боты.
Верещагина считает, что, даже если есть честные организаторы гивов, этот метод все равно не имеет плюсов. В результате гива вы получаете холодную аудиторию, которая не интересуется вашим контентом, а подписалась только ради призов. И уже завтра эти люди будут раздражены вашим появлением в их ленте, подытожила Верещагина.