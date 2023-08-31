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Posted Сегодня, 19:51

Published Сегодня, 19:51

Modified Сегодня, 19:58

Updated Сегодня, 19:58

Эксперт рассказала о главном секрете успешных блогеров

31 августа 2023, 19:51
Евангелина Верещагина, которая одновременно является блогером, фотомоделью, актрисой, сценаристом и режиссером, рассказала о своем пути к успеху.

В интервью RuNews24.ru она подчеркнула, что самое легкое время для достижения успеха наступает, когда появляются новые площадки и только начинается их развитие. Однако, если вы создаете блог в уже популярной и известной социальной сети, вам придется очень постараться, чтобы отличиться от других.

Евангелина отметила, что продвижение требует больших инвестиций. Если раньше можно было продвигаться с помощью бесплатных инструментов, то сейчас это уже невозможно. Существуют только платные методы продвижения, но даже они не гарантируют успеха. Приобрести подписчиков может быть легко, но удержать их сложно. Поэтому главный секрет успеха — быть искренним и делать что-то полезное. Многие блогеры, стремясь создать красивую картинку, притворяются теми, кем они не являются на самом деле.

Важно не только показывать себя, свои достижения и заслуги, но и искренне интересоваться своими подписчиками и делать для них что-то полезное, подчеркнула эксперт.

#Общество
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