Эксперт рассказала о главном секрете успешных блогеров

Евангелина отметила, что продвижение требует больших инвестиций. Если раньше можно было продвигаться с помощью бесплатных инструментов, то сейчас это уже невозможно. Существуют только платные методы продвижения, но даже они не гарантируют успеха. Приобрести подписчиков может быть легко, но удержать их сложно. Поэтому главный секрет успеха — быть искренним и делать что-то полезное. Многие блогеры, стремясь создать красивую картинку, притворяются теми, кем они не являются на самом деле.