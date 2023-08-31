Эксперт: Здоровый образ жизни — не просто акции и диеты

Posted Сегодня, 20:06
Published Сегодня, 20:06
Modified Сегодня, 20:09
Updated Сегодня, 20:09
«Здоровый образ жизни включает в себя целый комплекс действий. Это не случайные акции или диеты. Я рассматриваю здоровый образ жизни как принципы, которые включают в себя правильное питание, умеренную физическую активность, полноценный отдых, коммуникацию без вредных привычек. Это самое главное, что позволяет нам предотвратить хронические или инфекционные заболевания, сохранить здоровье и наслаждаться жизнью», — сообщила врач в интервью RuNews24.Ru.
Специалист подчеркнула, что составляющие здорового образа жизни уже давно определены Всемирной организацией здравоохранения и отечественной системой здравоохранения. Это: сбалансированное питание, физическая активность, полноценный отдых, правила личной гигиены, отказ от вредных привычек и хорошее эмоциональное состояние.
Отвечая на вопрос о том, как следить за своим здоровьем без особых усилий, кандидат медицинских наук назвала важным прохождение процедуры диспансеризации. Многие люди не придают ей должного значения, что является ошибкой.
«Мы имеем хорошую систему диспансеризации. Каждый человек приглашается на бесплатное обследование. Ему делают скрининговые тесты на хронические заболевания, проводится проверка на онкологические заболевания. Если у человека все в норме, то все заканчивается одним этапом. Если есть какие-то проблемы, то предлагается пройти дополнительные исследования. С 18 лет рекомендуется проходить обследование раз в три года, а с 40 лет уже ежегодно. Это правильный способ предотвращать хронические и инфекционные заболевания», — подчеркнула Соловьева.