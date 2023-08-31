Эксперт: Здоровый образ жизни — не просто акции и диеты

«Мы имеем хорошую систему диспансеризации. Каждый человек приглашается на бесплатное обследование. Ему делают скрининговые тесты на хронические заболевания, проводится проверка на онкологические заболевания. Если у человека все в норме, то все заканчивается одним этапом. Если есть какие-то проблемы, то предлагается пройти дополнительные исследования. С 18 лет рекомендуется проходить обследование раз в три года, а с 40 лет уже ежегодно. Это правильный способ предотвращать хронические и инфекционные заболевания», — подчеркнула Соловьева.