Эксперт: ЗОЖ — главный фактор для сохранения здоровья

Например, если человек курит пять лет, он может столкнуться с хроническим бронхитом и даже получить рак легких или желудка в будущем. Эти заболевания в данный момент не видны, но могут проявиться позже. Люди, не следующие принципам здорового образа жизни, разрушают себя быстрее, заключила Соловьева.