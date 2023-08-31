Эксперт: ЗОЖ — главный фактор для сохранения здоровья

Posted Сегодня, 20:01
Published Сегодня, 20:01
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Updated Сегодня, 20:06
По данным Всемирной организации здравоохранения, образ жизни оказывает влияние на состояние здоровья на 55%, генетика — всего 20-25%, а окружающая среда — также 20-25%. Система национального здравоохранения играет роль только на уровне 8-10%.
Эксперт в интервью RuNews24.Ru подчеркивает, что здоровый вид человека при неправильном образе жизни — это временное явление. Нельзя ожидать, что при наличии факторов риска заболевания болезнь не возникнет.
Например, если человек курит пять лет, он может столкнуться с хроническим бронхитом и даже получить рак легких или желудка в будущем. Эти заболевания в данный момент не видны, но могут проявиться позже. Люди, не следующие принципам здорового образа жизни, разрушают себя быстрее, заключила Соловьева.