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В Екатеринбурге мужчина зарезал свою собаку во дворе дома

«Кровищи море»: в Екатеринбурге живодер зарезал собаку во дворе дома

31 августа 2023, 12:34
Фото: 1MI

В Екатеринбурге мужчина зарезал свою собаку во дворе дома

В Екатеринбурге житель дома на Уралмаше во время прогулки зарезал своего пса. Затем его жена пыталась отмыть кровь и скрыть следы преступления.

Издевательство над животным попало на камеры видеонаблюдения подъезда. Местный житель вышел из дома с ножом вместе с собакой и увел животное на парковку. Затем из-за машин раздался визг и вой пса. Он смог дойти до подъезда, оставляя лужи крови на асфальте. Сам хозяин позвонил в домофон и рассказал о случившемся жене.

Лена, я его грохнул. Я не знаю, выходи, бери во что его завернуть. Кровищи море, — сказал мужчина.

Супруга вышла во двор с ведром воды и стала замывать следы, а собаку хозяин завел в квартиру и больше ее никто не видел. По словам соседей, пес был старый и достался семье по наследству. Новые хозяева не любили его и часто били.

Запись с камеры жители подъезда передали зоозащитникам. Те, в свою очередь, написали заявление в полицию о жестоком обращении с животными. Проводится проверка, пишет Е1.

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#Происшествия#Полиция#Нож#Собака#Зоозащитники#Живодер#Екатеринбург#Евгения Сафина
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