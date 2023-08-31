«Кровищи море»: в Екатеринбурге живодер зарезал собаку во дворе дома

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Издевательство над животным попало на камеры видеонаблюдения подъезда. Местный житель вышел из дома с ножом вместе с собакой и увел животное на парковку. Затем из-за машин раздался визг и вой пса. Он смог дойти до подъезда, оставляя лужи крови на асфальте. Сам хозяин позвонил в домофон и рассказал о случившемся жене.
Лена, я его грохнул. Я не знаю, выходи, бери во что его завернуть. Кровищи море, — сказал мужчина.
Супруга вышла во двор с ведром воды и стала замывать следы, а собаку хозяин завел в квартиру и больше ее никто не видел. По словам соседей, пес был старый и достался семье по наследству. Новые хозяева не любили его и часто били.
Запись с камеры жители подъезда передали зоозащитникам. Те, в свою очередь, написали заявление в полицию о жестоком обращении с животными. Проводится проверка, пишет Е1.