Мемориал в честь погибших на СВО открыт в Новоуральске

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Парни защищали стойко и мужественно нашу Родину, наши семьи, мир и спокойствие. Защищали до последнего вздоха, ценой собственной жизни, — написал на своей странице во «ВКонтакте» Вячеслав Тюменцев.
Напомним, ранее стало известно о прощании с добровольцем в Новоуральске. Максим Гребенщиков погиб в зоне специальной военной операции 10 июля 2023 года. Ему было 34 года. Последним местом его службы стал отряд «Шторм».