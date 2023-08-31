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Мемориал в честь погибших на СВО открыт в Новоуральске

Мемориал в честь погибших на СВО открыт в Новоуральске

31 августа 2023, 07:58
Фото: Вячеслав Тюменцев
Мемориал в честь погибших в ходе спецоперации бойцов открыли в Новоуральске. Памятник разместили на территории военной части. Об этом рассказал глава округа Вячеслав Тюменцев.
Парни защищали стойко и мужественно нашу Родину, наши семьи, мир и спокойствие. Защищали до последнего вздоха, ценой собственной жизни, — написал на своей странице во «ВКонтакте» Вячеслав Тюменцев.
Фото: Вячеслав Тюменцев

Напомним, ранее стало известно о прощании с добровольцем в Новоуральске. Максим Гребенщиков погиб в зоне специальной военной операции 10 июля 2023 года. Ему было 34 года. Последним местом его службы стал отряд «Шторм».

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#Общество#Операция на Украине#Мемориал#Память#Ирина Кирилова#СВО
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