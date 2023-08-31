Молодой человек в деревне Курганской области поджег двух подростков. Один из них умер

Напомним, 8 июля 2023 года в пермском поселке подростки напали на 15-летнюю девушку и, изнасиловав ее, подожгли и оставили умирать на рельсах. Пострадавшую госпитализировали в больницу, однако спасти ее не удалось. Одного из нападавших подростков удалось задержать.