Молодой человек в деревне Курганской области поджег двух подростков. Один из них умер

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Злоумышленник подошел к подросткам и, облив их бензином из канистры, поджег их. Обоих пострадавших госпитализировали в больницу. У 15-летнего мальчика оказалось повреждено 98% тела, а у 14-летнего — 10%, рассказали в Telegram-канале 112.
В Департаменте здравоохранения Курганской области сообщили, что спасти старшего школьника медикам не удалось — юноша скончался. Состояние второго подростка удовлетворительное. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей, пишут «Новые известия».
Поджигателя вскоре удалось поймать сотрудникам полиции. Сейчас ведется расследование, в ходе которого выясняются причины преступления.
Напомним, 8 июля 2023 года в пермском поселке подростки напали на 15-летнюю девушку и, изнасиловав ее, подожгли и оставили умирать на рельсах. Пострадавшую госпитализировали в больницу, однако спасти ее не удалось. Одного из нападавших подростков удалось задержать.