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Житель Курганской области поджег двух подростков

Молодой человек в деревне Курганской области поджег двух подростков. Один из них умер

31 августа 2023, 14:17
Фото: 1MI

Житель Курганской области поджег двух подростков

22-летний житель в деревне Верхнеглубокое в Курганской области поджег двух мальчиков-подростков 14 и 15 лет возле дома культуры.

Злоумышленник подошел к подросткам и, облив их бензином из канистры, поджег их. Обоих пострадавших госпитализировали в больницу. У 15-летнего мальчика оказалось повреждено 98% тела, а у 14-летнего — 10%, рассказали в Telegram-канале 112.

В Департаменте здравоохранения Курганской области сообщили, что спасти старшего школьника медикам не удалось — юноша скончался. Состояние второго подростка удовлетворительное. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей, пишут «Новые известия».

Поджигателя вскоре удалось поймать сотрудникам полиции. Сейчас ведется расследование, в ходе которого выясняются причины преступления.

Напомним, 8 июля 2023 года в пермском поселке подростки напали на 15-летнюю девушку и, изнасиловав ее, подожгли и оставили умирать на рельсах. Пострадавшую госпитализировали в больницу, однако спасти ее не удалось. Одного из нападавших подростков удалось задержать.

Изнасиловали и подожгли: подростки в Пермском крае напали на 15-летнюю девушку
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