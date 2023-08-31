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Published Сегодня, 12:30

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Updated Сегодня, 12:32

Мужчина гнал подростков на комбайне по полю в Красноярском крае

31 августа 2023, 12:30
В Красноярском крае, вблизи поселка Джирим, подростки занимались кошением травы на сельхозугодьях. Это вызвало недовольство 55-летнего рабочего местного предприятия, который возвращался с работы и обнаружил, что юноши находятся на его участке. Он решил наказать их.

Мужчина принялся преследовать подростков на комбайне с включенной жаткой по полю, как сообщает прокуратура Красноярского края в своем Telegram-канале. Представители ведомства отметили, что ребята испугались огромной машины и разбежались в разные стороны.

«Только 12-летний парень, который работал шумным триммером, заметил приближение громоздкой техники слишком поздно. Он сильно испугался, запутался в траве и упал на землю», — рассказали в региональной прокуратуре.

Там также добавили, что мужчина все же остановил комбайн в нескольких метрах от мальчика. В отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в угрозе убийством, пишет ridus.ru.

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