Мужчина гнал подростков на комбайне по полю в Красноярском крае

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Мужчина принялся преследовать подростков на комбайне с включенной жаткой по полю, как сообщает прокуратура Красноярского края в своем Telegram-канале. Представители ведомства отметили, что ребята испугались огромной машины и разбежались в разные стороны.
«Только 12-летний парень, который работал шумным триммером, заметил приближение громоздкой техники слишком поздно. Он сильно испугался, запутался в траве и упал на землю», — рассказали в региональной прокуратуре.
Там также добавили, что мужчина все же остановил комбайн в нескольких метрах от мальчика. В отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в угрозе убийством, пишет ridus.ru.