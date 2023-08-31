Мужчина гнал подростков на комбайне по полю в Красноярском крае

В Красноярском крае, вблизи поселка Джирим, подростки занимались кошением травы на сельхозугодьях. Это вызвало недовольство 55-летнего рабочего местного предприятия, который возвращался с работы и обнаружил, что юноши находятся на его участке. Он решил наказать их.