Неблагополучные семьи: что делать и куда обращаться за помощью в Нижнем Тагиле?

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Статья 77 семейного кодекса РФ гласит: «При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью органы опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится».
Но мало кто задумывается: а как бывает в реальной жизни?
Был вопиющий случай, когда соседи боялись сообщить о том, что в соседней квартире голодают дети. Информация стала известна гораздо позже, благодаря родной бабушке этих малышей. Есть семьи, где дети вообще не прикреплены к поликлинике, не посещают детский сад или школу, семьи, где у детей нет даже игрушек, — рассказала заведующая отделением медико-социальной помощи Детской городской больницы Нижнего Тагила Елена Проворова.
Сотрудники отделения медико-социальной помощи работают для укрепления и сохранения здоровья детей, если семья находится в сложной жизненной ситуации или входит в группу социального риска.
Алкогольная или иная зависимость родителей впоследствии становится основной проблемой не только их самих, но и их собственных детей. Как правило, у неблагополучных семей в доме нет даже самых простых лекарственных препаратов. Например, жаропонижающих или антигистаминных. Зато в холодильнике всегда найдется не одна бутылочка «чего покрепче».
Если такое происходит на ваших глазах, если родители выглядят подозрительно, бывают в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, дети одеты неопрятно или не по сезону — это повод обратить внимание на такую семью и сообщить о ситуации в правоохранительные органы: отдел полиции, органы опеки или в отделение медико-социальной помощи, — отметили в Детской городской больнице Нижнего Тагила.
Специалисты отделения оказывают широкий спектр медико-социальной помощи:
Информацию о детях в подобных семьях специалисты чаще получают от участковых врачей, но сигналы могут поступать из учреждений различного уровня.
Выявление идет на всех этапах. Это могут быть органы опеки, образовательные учреждения. Сведения о детях в неблагополучных семьях передаются в отделение. Уже там специалисты решают вопрос о дополнительном патронаже семей, проверяют выполнение назначенного лечения, своевременную вакцинацию, — рассказал TagilCity.ru главный врач ДГБ Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.
В отдельных случаях для профилактики привлекают и других профильных специалистов. Например, для несовершеннолетних мам нередко требуется помощь психолога для преодоления послеродового синдрома. На ряду с этим нужен и социальный работник для консультирования в получении документов, оформлении пособий и материальной помощи.
При выявлении нарушений используются различные меры, вплоть до изъятия ребенка в медучреждение по судебному решению. Но сейчас политика такая, что мы, по возможности, все-таки сохраняем детей в семье, какая бы она не была. Выбирается мягкое воздействие, мы пытаемся уговорить родителей показать ребенка врачу, — отметил Дмитрий Клейменов.
Отметим, что на временный учет в отделение медико-социальной помощи ставятся семьи, где идет процесс оформления опеки над детьми, и чьи родители уклоняются от обязанности воспитания. Это позволяет специалистам ускорить прохождение медицинской комиссии в рамках сбора документов предполагаемыми опекунами.
Но одной медициной этот вопрос не решить. Нужна помощь и других служб. Например, в трудоустройстве таких родителей, если они не работают. Необходима также их социальная адаптация.
Специалисты отделения медико-социальной помощи работают, в первую очередь, на снижение детской смертности и стараются поддерживать тесную связь с другими субъектами профилактики. Это позволяет решать проблемы семей, состоящих на учете, комплексно и внутри отделения, что способствует оперативному разрешению возникающих вопросов, — уточнили в больнице.
Ситуации бывают разные. В сложные обстоятельства может попасть любой. Если плохо родителям, невольно страдают и дети. Главная задача службы помочь родителям сохранить здоровье ребенка. Однако в некоторых ситуациях помощь семье нужна комплексная. Именно в такие моменты в процесс включаются специалисты других сфер. Все это помогает семьям преодолеть возникшие трудности.
Добавим, что на конец 2022 года в Нижнем Тагиле зарегистрировано 273 семьи, находящихся в социально-опасном положении. В них воспитывается 638 детей. А в августе 2023 года неблагополучных семей стало больше — 313, детей в них 730 человек.