Неблагополучные семьи: что делать и куда обращаться за помощью в Нижнем Тагиле?

Был вопиющий случай, когда соседи боялись сообщить о том, что в соседней квартире голодают дети. Информация стала известна гораздо позже, благодаря родной бабушке этих малышей. Есть семьи, где дети вообще не прикреплены к поликлинике, не посещают детский сад или школу, семьи, где у детей нет даже игрушек, — рассказала заведующая отделением медико-социальной помощи Детской городской больницы Нижнего Тагила Елена Проворова.