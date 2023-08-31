Осталась без работы мать мальчика, на которого напали из-за шапки с Z

Posted Сегодня, 20:21
Published Сегодня, 20:21
Modified Сегодня, 20:23
Updated Сегодня, 20:23
Женщина работала в Ленинском районном суде Екатеринбурга и после случившегося подвергалась травли. Официальной же причиной увольнения значится по собственному желанию. Тем не менее, возможно, она получит новое место работы — в Свердловском областном суде.
Инцидент произошел весной, когда мальчика атаковал пенсионер, которого разозлил известный символ. Нападавшему выписали штраф в семь тысяч рублей, это вызвало недовольство общественности. Выяснилось, что мать Сережи работала в отделе кадров в суде, в котором и рассматривалось дело о нападении на ее сына. В отношении женщины провели проверку. Позднее Генпрокуратура обжаловала принятое решение суда.