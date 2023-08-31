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Символ Z стал причиной конфликта в Екатеринбурге

Осталась без работы мать мальчика, на которого напали из-за шапки с Z

31 августа 2023, 20:21
Фото: 1MI
Символ Z стал причиной конфликта в Екатеринбурге
История с нападением на мальчика Сережу из-за шапки с символом Z закончилась вынужденным увольнением с работы его матери Людмилы, сообщил в ТГ-канале депутат Тимофей Жуков.

Женщина работала в Ленинском районном суде Екатеринбурга и после случившегося подвергалась травли. Официальной же причиной увольнения значится по собственному желанию. Тем не менее, возможно, она получит новое место работы — в Свердловском областном суде.

Инцидент произошел весной, когда мальчика атаковал пенсионер, которого разозлил известный символ. Нападавшему выписали штраф в семь тысяч рублей, это вызвало недовольство общественности. Выяснилось, что мать Сережи работала в отделе кадров в суде, в котором и рассматривалось дело о нападении на ее сына. В отношении женщины провели проверку. Позднее Генпрокуратура обжаловала принятое решение суда.

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#Проверка#Пенсионер#Штраф#Увольнение#Свердловский областной суд#Екатеринбург#Травля#Шапка с Z
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