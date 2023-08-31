Пистолет и патроны сотрудника ГАИ из Екатеринбурга потерялись в самолете

Приземлившись в Кольцово в Екатеринбурге, обратно ему вернули только патроны. Куда пропало оружие, ему никто не объяснил. Обратившись в полицию, Владимир узнал, что оружие улетело в Москву в аэропорт Домодедово. Проводится проверка.