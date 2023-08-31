Пистолет и патроны сотрудника ГАИ из Екатеринбурга потерялись в самолете

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
Известно, что на имя Владимира было оформлено три места в багаже для служебного оружия, сообщает «Ural Mash | Урал Мэш».
В первом лежал пистолет «Макаров», во втором — укороченный автомат Калашникова АКС-74, а в третьем — патроны для оружия и шесть магазинов.
Приземлившись в Кольцово в Екатеринбурге, обратно ему вернули только патроны. Куда пропало оружие, ему никто не объяснил. Обратившись в полицию, Владимир узнал, что оружие улетело в Москву в аэропорт Домодедово. Проводится проверка.