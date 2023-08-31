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Пистолет и патроны сотрудника ГАИ из Екатеринбурга потерялись в самолете

Пистолет и патроны сотрудника ГАИ из Екатеринбурга потерялись в самолете

31 августа 2023, 08:42
Фото: 1MI
Сотрудник ГАИ из Екатеринбурга летел домой из Махачкалы. В пути у него затерялось оружие. Владимир летел из командировки «Уральскими авиалиниями».

Известно, что на имя Владимира было оформлено три места в багаже для служебного оружия, сообщает «Ural Mash | Урал Мэш».

В первом лежал пистолет «Макаров», во втором — укороченный автомат Калашникова АКС-74, а в третьем — патроны для оружия и шесть магазинов.

Приземлившись в Кольцово в Екатеринбурге, обратно ему вернули только патроны. Куда пропало оружие, ему никто не объяснил. Обратившись в полицию, Владимир узнал, что оружие улетело в Москву в аэропорт Домодедово. Проводится проверка.

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#Происшествия#ГАИ#Пистолет#Самолет#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Екатеринбургкольцово
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