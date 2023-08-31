Подозреваемый в убийстве африканца в Екатеринбурге остался под арестом

Убитый был родом из Габона. Известно, что ранее адвокат Фомина подавал апелляционную жалобу. Однако решение Ленинского районного суда осталось без изменений, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Так, Данил будет под стражей до 17 октября.