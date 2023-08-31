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Подозреваемый в убийстве африканца в Екатеринбурге остался под арестом

Подозреваемый в убийстве африканца в Екатеринбурге остался под арестом

31 августа 2023, 10:42
Фото: 1MI
Под арестом оставлен 23-летний Даниил Фомин, который подозревается в убийстве аспиранта-африканца в Екатеринбурге.

Убитый был родом из Габона. Известно, что ранее адвокат Фомина подавал апелляционную жалобу. Однако решение Ленинского районного суда осталось без изменений, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Так, Данил будет под стражей до 17 октября.

Напомним, что на 32-летнего аспиранта УрФУ из Африки Франсуа Нджелассили напали в кафе в центре Екатеринбурга. Очевидцы тогда утверждали, что нападавшему не понравился цвет кожи студента.

После конфликта последовал удар ножом. Злоумышленник пробил африканцу артерию. Он скончался от потери крови, врачам не удалось его спасти.

В СИЗО Фомин признал свою вину. Однако его родные уверены, что парень оборонялся.

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