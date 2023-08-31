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Подростки в Екатеринбурге избили женщину и украли ее телефон

Подростки в Екатеринбурге избили женщину и украли ее телефон

31 августа 2023, 04:02
Фото: 1MI
Женщина из Екатеринбурга пострадала от группы подростков, которые ее избили и украли телефон. Инцидент произошел 22 июля 2023 года.

В июле молодые люди, кроме самой женщины, напали также и на двух мужчин. После нападения горожанка заметила, что ее телефон пропал. Известно, что эта компания состоит из 10 человек, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екб».

Этих же злоумышленников екатеринбурженка встретила снова 30 августа 2023 года. Подростки принялись ей угрожать и пытались спровоцировать.

В полицию сообщение о нападении не поступало. Сотрудники ведомства попросили пострадавших обратиться и рассказать об инциденте, пишет Ура.ру.

Напомним, в Нижнем Тагиле местный житель, будучи нетрезвым, избил до смерти свою знакомую во время вспыхнувшего между ними конфликта. В отношении него возбудили уголовное дело. Вскоре его приговорили к 10 годам тюрьмы.

Житель Нижнего Тагила избил до смерти свою знакомую во время ссоры
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