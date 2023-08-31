Подростки в Екатеринбурге избили женщину и украли ее телефон

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
В июле молодые люди, кроме самой женщины, напали также и на двух мужчин. После нападения горожанка заметила, что ее телефон пропал. Известно, что эта компания состоит из 10 человек, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екб».
Этих же злоумышленников екатеринбурженка встретила снова 30 августа 2023 года. Подростки принялись ей угрожать и пытались спровоцировать.
В полицию сообщение о нападении не поступало. Сотрудники ведомства попросили пострадавших обратиться и рассказать об инциденте, пишет Ура.ру.
Напомним, в Нижнем Тагиле местный житель, будучи нетрезвым, избил до смерти свою знакомую во время вспыхнувшего между ними конфликта. В отношении него возбудили уголовное дело. Вскоре его приговорили к 10 годам тюрьмы.