Потерявшийся в самолете пистолет был возвращен пассажиру в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Информацию о находке потерявшегося оружия сообщил TagilCity.ru руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
История, о которой идет речь, не имеет криминальных признаков. Табельное оружие не похищалось. После детального разбирательства и предпринятых мер реагирования, оно помещено в оружейную комнату подразделения, по месту службы инспектора ДПС, — отметил Горелых.
Напомним, данным авиарейсом летел инспектор ГАИ, который ранее находился в командировке в Махачкале. Во время полета у него пропало служебное оружие. В аэропорту Кольцово мужчине вернули только патроны, а пистолет, как оказалось, улетел в московский аэропорт Домодедово.