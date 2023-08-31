Потерявшийся в самолете пистолет был возвращен пассажиру в Екатеринбурге

Напомним, данным авиарейсом летел инспектор ГАИ, который ранее находился в командировке в Махачкале. Во время полета у него пропало служебное оружие. В аэропорту Кольцово мужчине вернули только патроны, а пистолет, как оказалось, улетел в московский аэропорт Домодедово.