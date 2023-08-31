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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Потерявшийся в самолете пистолет был возвращен пассажиру в Екатеринбурге

Потерявшийся в самолете пистолет был возвращен пассажиру в Екатеринбурге

31 августа 2023, 14:43
Фото: Midjourney
Пистолет, который потерялся во время перелета из Махачкалы в Екатеринбург, был найден и возвращен.

Информацию о находке потерявшегося оружия сообщил TagilCity.ru руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

История, о которой идет речь, не имеет криминальных признаков. Табельное оружие не похищалось. После детального разбирательства и предпринятых мер реагирования, оно помещено в оружейную комнату подразделения, по месту службы инспектора ДПС, — отметил Горелых.

Напомним, данным авиарейсом летел инспектор ГАИ, который ранее находился в командировке в Махачкале. Во время полета у него пропало служебное оружие. В аэропорту Кольцово мужчине вернули только патроны, а пистолет, как оказалось, улетел в московский аэропорт Домодедово.

Пистолет и патроны сотрудника ГАИ из Екатеринбурга потерялись в самолете
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