tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:42

Published Сегодня, 16:42

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

На фото изображен предполагаемый убийца школьницы

Появились подробности о предполагаемом убийце школьницы в Каменске-Уральском

31 августа 2023, 16:42
Фото: Соцсети
На фото изображен предполагаемый убийца школьницы
В региональном управлении СКР сообщили новые подробности о предполагаемом убийце-велосипедисте 16-летней школьницы в Каменске-Уральском.
Погибшую 16-летнюю девушку из Каменска-Уральского преследовал велосипедист
Узнать подробнее

Выяснилось, что 34-летний Голиков ранее уже был судим и ведет достаточно замкнутый образ жизни. В последнее время он проживал один в трехкомнатной квартире в Каменском районе. Для поимки подозреваемого силовикам пришлось провести сутки в засаде.

Правоохранители изъяли у Голикова велосипед и одежду, в которой он предположительно был одет в ночь убийства девушки. Его также подвергли проверке на детекторе лжи. Кроме того, его проверяют на возможную причастность к другим преступлениям.

Тело 16-летней девушки было обнаружено в первой декаде августа в яме у лесополосы. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс, так как поначалу следователи отказывались возбуждать уголовное дело об убийстве школьницы. На данный момент расследованием занимается областное управление СКР.

Читайте также:
Бастрыкин заинтересовался убийством боксера в Каменске-УральскомТруп мужчины найден на улице в ПервоуральскеРабочий в Екатеринбурге разбился насмерть на стройке
#Происшествия#Каменск-Уральский#Убийство#Расследование#Велосипедист
Подпишитесь
Кому выгодно и кому невыгодно, чтобы депутатов Гордумы в Екатеринбурга выбрали онлайн
Вчера, 11:46
Жительница Тагила обвиняет директора «Капиталстроя» в похищении общего ребенка
Сегодня, 10:34
Антикризис. 500 банок и два холодильника: садовод из Нижнего Тагила делится рецептами заготовок
Вчера, 04:07
Погибших на СВО хоронят в специальном месте на кладбище Вагонки в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:13
Вакансий много, а денег — нет. Какую зарплату предлагают учителям в Нижнем Тагиле
28 августа, 12:47
В Свердловской области за неделю овощи подешевели на 10%
Сегодня, 09:42