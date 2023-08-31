Появились подробности о предполагаемом убийце школьницы в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Выяснилось, что 34-летний Голиков ранее уже был судим и ведет достаточно замкнутый образ жизни. В последнее время он проживал один в трехкомнатной квартире в Каменском районе. Для поимки подозреваемого силовикам пришлось провести сутки в засаде.
Правоохранители изъяли у Голикова велосипед и одежду, в которой он предположительно был одет в ночь убийства девушки. Его также подвергли проверке на детекторе лжи. Кроме того, его проверяют на возможную причастность к другим преступлениям.
Тело 16-летней девушки было обнаружено в первой декаде августа в яме у лесополосы. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс, так как поначалу следователи отказывались возбуждать уголовное дело об убийстве школьницы. На данный момент расследованием занимается областное управление СКР.