Проезд в транспорте Екатеринбурга подешевеет на 8 рублей

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Акция будет действовать с 1 сентября до 31 декабря 2023 года в метрополитене, автобусах, трамваях и троллейбусах. Воспользоваться скидкой смогут те, у кого есть бесконтактные карты «Мир» или единая социальная карты «Уралочка».
В акции участвуют все карты «Мир» без пластикового носителя. Единственным условием получения сниженной стоимости является оплата телефоном или другим устройством, которое поддерживает функцию бесконтактной оплаты (NFC).