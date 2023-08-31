Проезд в транспорте Екатеринбурга подешевеет на 8 рублей

Акция будет действовать с 1 сентября до 31 декабря 2023 года в метрополитене, автобусах, трамваях и троллейбусах. Воспользоваться скидкой смогут те, у кого есть бесконтактные карты «Мир» или единая социальная карты «Уралочка».