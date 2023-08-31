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Published Сегодня, 12:11

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Проезд в транспорте Екатеринбурга подешевеет на 8 рублей

Проезд в транспорте Екатеринбурга подешевеет на 8 рублей

31 августа 2023, 12:11
Фото: 1MI
С 1 сентября жители Екатеринбурга смогут платить на восемь рублей меньше при проезде в общественном транспорте. Для этого нужно будет использовать бесконтактный способ оплаты банковской картой.

Акция будет действовать с 1 сентября до 31 декабря 2023 года в метрополитене, автобусах, трамваях и троллейбусах. Воспользоваться скидкой смогут те, у кого есть бесконтактные карты «Мир» или единая социальная карты «Уралочка».

В акции участвуют все карты «Мир» без пластикового носителя. Единственным условием получения сниженной стоимости является оплата телефоном или другим устройством, которое поддерживает функцию бесконтактной оплаты (NFC).

Как оплатить проезд со скидкой в 10 рублей в трамваях Нижнего Тагила: инструкция
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#Транспорт#Свердловская область#Деньги#Проезд#Банковская карта#Общественный транспорт#Екатеринбург#Евгения Сафина
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