Программист оставил работу, чтобы познакомиться со своими 96 детьми

Изначально у него не было планов знакомиться с кем-либо из детей. Однако в 2020 году одна из матерей его детей нашла его в социальных сетях и оставила ему милое поздравление с Днем Благодарения. Дилан поддержал это знакомство и вскоре увидел фотографию своей трехлетней дочери Харпер. Под влиянием отцовского инстинкта или просто из любопытства, Дилан решил начать общаться с этой девочкой. И после этого у него возникла мысль: «Почему бы не найти и остальных детей?»