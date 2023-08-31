Программист оставил работу, чтобы познакомиться со своими 96 детьми

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Все дело в том, что Дилан был донором спермы. Именно поэтому он смог оставить достаточно значительный след в генофонде человечества, не прибегая к романтическим отношениям, пишет ridus.ru.
Изначально у него не было планов знакомиться с кем-либо из детей. Однако в 2020 году одна из матерей его детей нашла его в социальных сетях и оставила ему милое поздравление с Днем Благодарения. Дилан поддержал это знакомство и вскоре увидел фотографию своей трехлетней дочери Харпер. Под влиянием отцовского инстинкта или просто из любопытства, Дилан решил начать общаться с этой девочкой. И после этого у него возникла мысль: «Почему бы не найти и остальных детей?»
Одержимый этой идеей, Дилан решил уйти с работы, связался с родителями своих детей через социальные сети и отправился в путешествие по всей Америке. На данный момент он уже проехал 14,4 тысячи километров и встретился со своими 25 детьми.
Дилан ведет таблицу, чтобы не запутаться в именах и днях рождения своих потомков. Он тщательно записывает имена, возраст и даты рождения каждого из них, чтобы всегда быть в курсе, когда нужно поздравить кого-то из детей.