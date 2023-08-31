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Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Программист оставил работу, чтобы познакомиться со своими 96 детьми

31 августа 2023, 12:40
32-летний разработчик программного обеспечения из США по имени Дилан Стоун-Миллер решил прекратить работу, чтобы наконец-то познакомиться со всеми 96 своими детьми. Как так получилось?

Все дело в том, что Дилан был донором спермы. Именно поэтому он смог оставить достаточно значительный след в генофонде человечества, не прибегая к романтическим отношениям, пишет ridus.ru.

Изначально у него не было планов знакомиться с кем-либо из детей. Однако в 2020 году одна из матерей его детей нашла его в социальных сетях и оставила ему милое поздравление с Днем Благодарения. Дилан поддержал это знакомство и вскоре увидел фотографию своей трехлетней дочери Харпер. Под влиянием отцовского инстинкта или просто из любопытства, Дилан решил начать общаться с этой девочкой. И после этого у него возникла мысль: «Почему бы не найти и остальных детей?»

Одержимый этой идеей, Дилан решил уйти с работы, связался с родителями своих детей через социальные сети и отправился в путешествие по всей Америке. На данный момент он уже проехал 14,4 тысячи километров и встретился со своими 25 детьми.

Дилан ведет таблицу, чтобы не запутаться в именах и днях рождения своих потомков. Он тщательно записывает имена, возраст и даты рождения каждого из них, чтобы всегда быть в курсе, когда нужно поздравить кого-то из детей.

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