Работница музея в Тагиле заплатила 500 тысяч за «связь» с «недружественной страной»

Звонивший представился сотрудником ведомства. Он сообщил женщине, что ее подозревают в связи с «недружественной страной». Также лжесотрудник рассказал, что женщина пытается оформить кредит и перевести деньги за границу. Пострадавшая этого не делала, о чем сообщила неизвестному. Он сказал, что мошенники пытаются действовать от ее имени и рекомендовал действовать в соответствии с инструкциями сотрудников банка.