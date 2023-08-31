Работница музея в Тагиле заплатила 500 тысяч за «связь» с «недружественной страной»

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Когда сотрудница поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию. Правоохранители выяснили, что заявительнице звонили через мессенджер. У нее высветилась иконка «Федеральная служба безопасности».
Звонивший представился сотрудником ведомства. Он сообщил женщине, что ее подозревают в связи с «недружественной страной». Также лжесотрудник рассказал, что женщина пытается оформить кредит и перевести деньги за границу. Пострадавшая этого не делала, о чем сообщила неизвестному. Он сказал, что мошенники пытаются действовать от ее имени и рекомендовал действовать в соответствии с инструкциями сотрудников банка.
Последние сразу перезвонили также через мессенджер. Некая женщина переслала фото удостоверения. Во время разговора «специалист» убедила тагильчанку, что кредит на нее уже оформлен и надо срочно посетить банк, чтобы переоформить его самостоятельно. После этого полученные средства нужно перевести на «безопасный счет». После перевода неизвестные перестали выходить на связь, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».