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Updated Сегодня, 07:30

Работницу музея в Нижнем Тагиле мошенники обманули на полмиллиона рублей

Работница музея в Тагиле заплатила 500 тысяч за «связь» с «недружественной страной»

31 августа 2023, 07:28
Фото: Midjourney

Работницу музея в Нижнем Тагиле мошенники обманули на полмиллиона рублей

В Нижнем Тагиле сотрудница музея стала жертвой мошенников. Ей позвонили неизвестные и сообщили, что она подозревается в связи с «недружественной страной». В результате у женщины выманили 500 тысяч рублей.

Когда сотрудница поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию. Правоохранители выяснили, что заявительнице звонили через мессенджер. У нее высветилась иконка «Федеральная служба безопасности».

Звонивший представился сотрудником ведомства. Он сообщил женщине, что ее подозревают в связи с «недружественной страной». Также лжесотрудник рассказал, что женщина пытается оформить кредит и перевести деньги за границу. Пострадавшая этого не делала, о чем сообщила неизвестному. Он сказал, что мошенники пытаются действовать от ее имени и рекомендовал действовать в соответствии с инструкциями сотрудников банка.

Последние сразу перезвонили также через мессенджер. Некая женщина переслала фото удостоверения. Во время разговора «специалист» убедила тагильчанку, что кредит на нее уже оформлен и надо срочно посетить банк, чтобы переоформить его самостоятельно. После этого полученные средства нужно перевести на «безопасный счет». После перевода неизвестные перестали выходить на связь, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

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#Нижний Тагил#Безопасность#Полиция#Банк#Музей#Кредит#Мошенники#Ирина Кирилова
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