tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Росстат: 10% обеспеченных россиян контролируют треть всех денежных доходов

31 августа 2023, 07:11
Согласно новому отчету Росстата за первое полугодие 2023 года, 10% самых богатых россиян контролируют треть всех денежных доходов в стране. В то же время, самая бедная часть населения получает всего лишь 5,5%. Это свидетельствует о растущем неравенстве в обществе.

Доклад разделяет население на пять групп по уровню доходов. Самая высокая группа получает 46,6%, тогда как самая низкая — только 2%. По сравнению с прошлым годом, разрыв между этими группами увеличился на 0,1%, пишет business-magazine.online.

Таким образом, данные Росстата подтверждают, что неравенство в доходах продолжает углубляться в России. Богатые становятся еще богаче, а бедные — все беднее. Это явление имеет серьезные социально-экономические последствия и требует внимания.

Подпишитесь
Кому выгодно и кому невыгодно, чтобы депутатов Гордумы в Екатеринбурга выбрали онлайн
Вчера, 11:46
Антикризис. 500 банок и два холодильника: садовод из Нижнего Тагила делится рецептами заготовок
Вчера, 04:07
Холодное море, нашествие медуз и задержание полицией. Анапа-2023: отдых или мучение?
28 августа, 10:39
Погибших на СВО хоронят в специальном месте на кладбище Вагонки в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:13
Вакансий много, а денег — нет. Какую зарплату предлагают учителям в Нижнем Тагиле
28 августа, 12:47
В Нижнем Тагиле жители Вагонки снова останутся без горячей воды
Вчера, 16:00