Росстат: 10% обеспеченных россиян контролируют треть всех денежных доходов

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Доклад разделяет население на пять групп по уровню доходов. Самая высокая группа получает 46,6%, тогда как самая низкая — только 2%. По сравнению с прошлым годом, разрыв между этими группами увеличился на 0,1%, пишет business-magazine.online.
Таким образом, данные Росстата подтверждают, что неравенство в доходах продолжает углубляться в России. Богатые становятся еще богаче, а бедные — все беднее. Это явление имеет серьезные социально-экономические последствия и требует внимания.