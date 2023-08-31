Росстат: 10% обеспеченных россиян контролируют треть всех денежных доходов

Согласно новому отчету Росстата за первое полугодие 2023 года, 10% самых богатых россиян контролируют треть всех денежных доходов в стране. В то же время, самая бедная часть населения получает всего лишь 5,5%. Это свидетельствует о растущем неравенстве в обществе.