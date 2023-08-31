Рыбак из Екатеринбурга найден мертвым в челябинском озере Куяш

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Несколько дней мужчину искали родственники и сотрудники Кыштымского отряда поисково-спасательной службы.
В итоге тело погибшего рыбака нашли на противоположном берегу возле камыша. У него был при себе спасательный жилет, однако свердловчанин не стал его надевать, рассказали в пресс-службе ПСС Челябинской области.
В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства гибели мужчины.
Напомним, мужчина пропал 25 августа 2023 года. Он отправился рыбачить и не вернулся. Вскоре к берегу прибилась пустая перевернутая лодка.