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Рыбак из Екатеринбурга найден мертвым в челябинском озере Куяш

Рыбак из Екатеринбурга найден мертвым в челябинском озере Куяш

31 августа 2023, 06:01
Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области
На челябинском озере Куяш нашли тело 64-летнего рыбака, который приехал из Екатеринбурга отдохнуть вместе со своей семьей. Его нашли 30 августа 2023 года.

Несколько дней мужчину искали родственники и сотрудники Кыштымского отряда поисково-спасательной службы.

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В итоге тело погибшего рыбака нашли на противоположном берегу возле камыша. У него был при себе спасательный жилет, однако свердловчанин не стал его надевать, рассказали в пресс-службе ПСС Челябинской области.

В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства гибели мужчины.

Напомним, мужчина пропал 25 августа 2023 года. Он отправился рыбачить и не вернулся. Вскоре к берегу прибилась пустая перевернутая лодка.

Рыбак из Екатеринбурга исчез на озере в Челябинской области
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