Штормовое предупреждение объявлено в День знаний в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Региональная МЧС продлило штормовое предупреждение о непогоде до 1 сентября. В День знаний в регионе ожидаются сильные ливни и ветер с порывами до 18 метров в секунду. В связи с этим гражданам стоит быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения.
Из-за непогоды возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на ЛЭП, вышках операторов сотовой связи, изношенных коммунальных сетях. Также существует вероятность увеличения числа ДТП, ограничения движения на дорогах и задержки вылетов самолетов. С целью недопущения этого всем муниципалитетам Свердловской области рекомендовано принять превентивные мероприятия.