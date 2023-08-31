Штормовое предупреждение объявлено в День знаний в Свердловской области

Региональная МЧС продлило штормовое предупреждение о непогоде до 1 сентября. В День знаний в регионе ожидаются сильные ливни и ветер с порывами до 18 метров в секунду. В связи с этим гражданам стоит быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения.