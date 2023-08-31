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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Штормовое предупреждение объявлено в День знаний в Свердловской области

Штормовое предупреждение объявлено в День знаний в Свердловской области

31 августа 2023, 11:28
Фото: 1MI
Сильные дожди и ветер до 18 метров в секунду прогнозируется в Свердловской области 1 сентября.

Региональная МЧС продлило штормовое предупреждение о непогоде до 1 сентября. В День знаний в регионе ожидаются сильные ливни и ветер с порывами до 18 метров в секунду. В связи с этим гражданам стоит быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения.

Из-за непогоды возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на ЛЭП, вышках операторов сотовой связи, изношенных коммунальных сетях. Также существует вероятность увеличения числа ДТП, ограничения движения на дорогах и задержки вылетов самолетов. С целью недопущения этого всем муниципалитетам Свердловской области рекомендовано принять превентивные мероприятия.

В Нижнем Тагиле ожидаются дожди в День знаний
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#Свердловская область#Ветер#Дожди#Окружающая среда#Штормовое предупреждение#Евгения Сафина#Грозы#МЧС
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