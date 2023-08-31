СМИ: экс-агент ФБР собирал для Олега Дерипаски компромат на Потанина

По данным материалов суда, представленных Business Insider, летом 2021 года Макгонигал и его сотрудники подписали контракт, по которому некая кипрская организация будет платить компании, зарегистрированной в Нью-Джерси, 51 тысячу долларов при исполнении контракта и почти 42 тысячи долларов в месяц за «услуги бизнес-аналитики, анализ и исследование, относящееся к [Российской корпорации], ее бизнес-операциям и акционерам». Компания в Нью-Джерси была оформлена на друга Макгонигала, но платежи по контракту фактически получал сам бывшей агент ФБР.