СМИ: экс-агент ФБР собирал для Олега Дерипаски компромат на Потанина

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Как сообщает newizv.ru, экс-агент работал над включением главы «Норникеля» Владимира Потанина в американские санкционные списки. За это он получил 17,5 тыс. долларов, которые были переведены из России через счета на Кипре и в Нью-Джерси, чтобы скрыть источник средств.
Помощник прокурора США Ребекка Делл заявила, что, кроме этого, Макгонигал планировал найти скрытые активы конкурента Дерипаски в обмен на выплату до 3 миллионов долларов. Несмотря на то, что в этом вопросе расследование не дало результатов, Владимир Потанин все же попал в санкционный список США.
По данным материалов суда, представленных Business Insider, летом 2021 года Макгонигал и его сотрудники подписали контракт, по которому некая кипрская организация будет платить компании, зарегистрированной в Нью-Джерси, 51 тысячу долларов при исполнении контракта и почти 42 тысячи долларов в месяц за «услуги бизнес-аналитики, анализ и исследование, относящееся к [Российской корпорации], ее бизнес-операциям и акционерам». Компания в Нью-Джерси была оформлена на друга Макгонигала, но платежи по контракту фактически получал сам бывшей агент ФБР.
По словам Макгонигала, Дерипаска переводил деньги со счета в АО «Газпромбанк» через банк на Кипре на счет в Нью-Джерси и далее Макгонигалу. Он заявил, что это было сделано с целью скрыть источник платежей.
В деле также говорится о том, что за коммуникацию En+ Group c Министерством финансов США отвечал директор по международному сотрудничеству компании Евгений Фокин, сообщает Business Insider.
По некоторым данным, есть доказательства встречи, которую провели Макгонигал и Шестаков, сообвиняемый Макгонигала, бывший российский дипломат, который позже стал гражданином США и работал переводчиком в федеральных судах, на Манхэттене с агентом Дерипаски Евгением Фокиным, чтобы помогать в работе против Потанина.