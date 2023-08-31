Средняя зарплата в Свердловской области за год выросла на 16,2%

Сотрудники сферы образования получали в июне среднюю зарплату в сумме 80,5 тысячи рублей, здравоохранения — в 60,5 тысячи рублей, строительства — в 56,8 тысячи рублей. Самый маленький заработок также, как и в мае, был у работников гостиниц и предприятий общественного питания, а именно 36,4 тысячи рублей.