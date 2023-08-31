Средняя зарплата в Свердловской области за год выросла на 16,2%

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Согласно статистике, самыми высокооплачиваемыми профессиями в начале лета в регионе стали научные исследования и разработки (107,9 тысячи рублей), а также финансовая и страховая деятельность (102,5 тысячи рублей). Работники области информации и связи имели доход в 97,7 тысячи рублей, профессиональной, научной и технической деятельности — в 89,3 тысячи рублей.
Сотрудники сферы образования получали в июне среднюю зарплату в сумме 80,5 тысячи рублей, здравоохранения — в 60,5 тысячи рублей, строительства — в 56,8 тысячи рублей. Самый маленький заработок также, как и в мае, был у работников гостиниц и предприятий общественного питания, а именно 36,4 тысячи рублей.