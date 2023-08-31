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Published Сегодня, 11:03

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Средняя зарплата в Свердловской области за год выросла на 16,2%

Средняя зарплата в Свердловской области за год выросла на 16,2%

31 августа 2023, 11:03
Фото: 1MI
В Свердловской области средняя зарплата по полному кругу организаций за год возросла на 16,2%. В июне 2023 года показатель составил 66,9 тысячи рублей.

Согласно статистике, самыми высокооплачиваемыми профессиями в начале лета в регионе стали научные исследования и разработки (107,9 тысячи рублей), а также финансовая и страховая деятельность (102,5 тысячи рублей). Работники области информации и связи имели доход в 97,7 тысячи рублей, профессиональной, научной и технической деятельности — в 89,3 тысячи рублей.

Сотрудники сферы образования получали в июне среднюю зарплату в сумме 80,5 тысячи рублей, здравоохранения — в 60,5 тысячи рублей, строительства — в 56,8 тысячи рублей. Самый маленький заработок также, как и в мае, был у работников гостиниц и предприятий общественного питания, а именно 36,4 тысячи рублей.

Средняя зарплата в Нижнем Тагиле выросла до 60 тысяч рублей
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