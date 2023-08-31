Стала известна личность подозреваемого в убийстве девушки из Каменска-Уральского

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
34-летнего мужчину зовут Эдуард Голиков, он работает на заводе стропальщиком, живет один. По словам его знакомой, Эдуард доброжелательный человек, пишет Е1.
Известно, что задержанный ранее был судим. Некоторое время назад он развелся со своей женой, после чего начал злоупотреблять алкоголем. Мужчина утверждает, что погибшую школьницу в тот вечер, когда ехал на велосипеде, он не видел.
Знакомая подозреваемого также рассказала, что раньше она не видела его на велосипеде. Женщина часто его встречала идущим пешком на работу. Кроме того, агрессии он никогда не проявлял.
Напомним, Голиков подозревается в убийстве 16-летней девушки, которая поздно вечером возвращалась домой с электрички из Екатеринбурга. Ее тело было найдено ночью 9 августа 2023 года в лесополосе.
Недавно на камере видеонаблюдения полицейские заметили, что за погибшей долгое время ехал мужчина на велосипеде. Вскоре после этого был найден и задержан подозреваемый.