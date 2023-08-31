Стало известно, когда в Свердловской области закончатся дожди

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
На территории области будет усиливаться антициклон, который находится сейчас в районе Карского моря, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
31 августа 2023 года в Свердловской области температура воздуха будет достигать +14… +19 градусов.
Напомним, 31 августа 2023 года на территории области прогнозируются осадки и ветер, чьи порывы будут достигать 18 метров в секунду. Свердловчан просят соблюдать осторожность во время непогоды.