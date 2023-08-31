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Posted Сегодня, 04:20

Published Сегодня, 04:20

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Стало известно, когда в Свердловской области закончатся дожди

Стало известно, когда в Свердловской области закончатся дожди

31 августа 2023, 04:20
Фото: 1MI
Дожди в Свердловской области перестанут идти 2 сентября 2023 года.

На территории области будет усиливаться антициклон, который находится сейчас в районе Карского моря, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

31 августа 2023 года в Свердловской области температура воздуха будет достигать +14… +19 градусов.

Напомним, 31 августа 2023 года на территории области прогнозируются осадки и ветер, чьи порывы будут достигать 18 метров в секунду. Свердловчан просят соблюдать осторожность во время непогоды.

Экстренное предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области
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