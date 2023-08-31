СУ СК заинтересовался выгонявшим пассажиров сотрудником «Уральский авиалиний»

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Проверку Александр Бастрыкин поручил провести главе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павлу Выменцу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Без достаточных оснований он требовал заплатить денежные средства в случае неподтвержденных фактов превышения нормы размеров ручной клади, — сказано в сообщении СУ СК.
Проведение и результаты проверки поставлены на контроль ведомства. Ранее сообщалось о жалобе пассажиров на стюарда Ильдара Латыпова из московского аэропорта «Домодедово». Он не пускал на рейс тех, у кого, как он считал, был превышен багаж.