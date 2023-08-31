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СУ СК заинтересовался выгонявшим пассажиров сотрудником «Уральский авиалиний»

СУ СК заинтересовался выгонявшим пассажиров сотрудником «Уральский авиалиний»

31 августа 2023, 13:30
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить действия сотрудника «Уральских авиалиний», который выгонял пассажиров из салона.

Проверку Александр Бастрыкин поручил провести главе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павлу Выменцу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Без достаточных оснований он требовал заплатить денежные средства в случае неподтвержденных фактов превышения нормы размеров ручной клади, — сказано в сообщении СУ СК.

Проведение и результаты проверки поставлены на контроль ведомства. Ранее сообщалось о жалобе пассажиров на стюарда Ильдара Латыпова из московского аэропорта «Домодедово». Он не пускал на рейс тех, у кого, как он считал, был превышен багаж.

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#Происшествия#Пассажиры#Уральские авиалинии#Салон#Нарушение правил#Домодедово#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Ручная кладь
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