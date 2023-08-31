СУ СК заинтересовался выгонявшим пассажиров сотрудником «Уральский авиалиний»

Проведение и результаты проверки поставлены на контроль ведомства. Ранее сообщалось о жалобе пассажиров на стюарда Ильдара Латыпова из московского аэропорта «Домодедово». Он не пускал на рейс тех, у кого, как он считал, был превышен багаж.