Светофоры временно отключат в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Так, с 9:30 утра до 16:00 дня светофоры перестанут работать на регулируемом пешеходном переходе улиц Балакинская и Черноморская. С 9:30 утра до 13:00 дня светофоры отключат на перекрестке улиц Островского — Газетная.
С 13:00 до 16:00 дня временно прекратят работу светофоры на регулируемом пешеходном переходе на улице Перова около детского сада, рассказали в Центре дорожного движения.
Напомним, 23 августа 2023 года в Нижнем Тагиле светофоры отключали на некоторых дорогах на Вагонке и Вые.