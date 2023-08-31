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Светофоры временно отключат в Нижнем Тагиле

Светофоры временно отключат в Нижнем Тагиле

31 августа 2023, 03:35
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле не некоторое время отключат светофоры на Вые, Тагилстрое и Руднике. Отключения пройдут 31 августа 2023 года.

Так, с 9:30 утра до 16:00 дня светофоры перестанут работать на регулируемом пешеходном переходе улиц Балакинская и Черноморская. С 9:30 утра до 13:00 дня светофоры отключат на перекрестке улиц Островского — Газетная.

С 13:00 до 16:00 дня временно прекратят работу светофоры на регулируемом пешеходном переходе на улице Перова около детского сада, рассказали в Центре дорожного движения.

Напомним, 23 августа 2023 года в Нижнем Тагиле светофоры отключали на некоторых дорогах на Вагонке и Вые.

Светофоры временно перестанут работать в Нижнем Тагиле
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